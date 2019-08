Ile Maurice: Services publics - Le réservoir La Ferme réhabilité

Depuis 2016, les travaux de réhabilitation sont attendus au réservoir La Ferme, qui menace de s'effondrer. Ceux-ci devraient finalement se concrétiser, car le ministère de l'Énergie a lancé, jeudi dernier, un appel d'offres pour des services de conseils et d'ingénierie pour une révision du design et la supervision de travaux de réhabilitation du réservoir.

À cet effet, le consultant devra se référer à plusieurs rapports faits dans le passé. D'abord sur la première étude entreprise en octobre 1999 par Consultancy Engineering Services (CES) de l'Inde pour une analyse de la sécurité des réservoirs à Maurice. Celle-ci avait recommandé des travaux de réhabilitation pour améliorer la sécurité du réservoir La Ferme. Un autre rapport du consultant Arup Sigma Ltd avait fait une mise à jour de cette analyse et soumis un Design Review and Analysis Report en 2013. Finalement, en 2018, un autre consultant, Studio Pietrangeli, avait entrepris une analyse de rupture de barrage de cinq réservoirs, y compris celui de La Ferme. L'étude devrait être achevée pour être disponible à la fin de cette année.

Selon le «scope of works», les travaux seront réalisés en deux phases. La première consiste à recruter un consultant qui sera principalement chargé de la révision et la mise à jour de la conception et du rapport d'analyse avant d'entreprendre et de superviser les études géotechniques, entre autres. Il devra fournir des recommandations pour augmenter la capacité de stockage du réservoir. Il devra également effectuer des études géotechniques supplémentaires, identifier des zones d'excavation pour le remblai, réaliser des relevés topographiques et un arpentage à l'intérieur du barrage et du réservoir et identifier des infrastructures construites dans l'enceinte du réservoir et dans la zone submergée. Il devra aussi revoir les structures comme les stations de mesure du débit.

La phase 2 consiste à fournir des dessins de construction détaillés et à faire des changements en fonction des conditions du site à la lumière des résultats des rapports revus. Par la suite, le consultant devra superviser et gérer les travaux de réhabilitation, entre autres. La surface des travaux comprend les canaux d'alimentation, y compris celui de La Fenêtre, la zone du réservoir, le barrage non débordé du flanc droit, le barrage en déversoir en béton, le barrage non déversant du flanc gauche, la sortie d'irrigation et les zones tampons du réservoir ainsi que le sentier d'inspection à la périphérie du réservoir.

Selon le Budget 2019- 2020, le coût du projet est estimé à Rs 625 millions. Pour la période 2019-2020, le gouvernement a alloué Rs 70 millions pour les travaux. Provision a été faite pour Rs 175 millions pour la période 2020-2021 et Rs 310 millions pour 2021-2022.