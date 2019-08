Congo-Brazzaville: Election Miss émergence junior - Cinquante enfants prennent part à la compétition

Organisée par la société Verycome présidée par Levi Ibovi, en qualité d'agence évènementielle, l'élection Miss émergence junior aura lieu, le 20 septembre, à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Elle concerne les enfants âgés de 5 à 10 ans.

L'élection Miss émergence junior s'inscrit dans le cadre de l'élection Miss émergence qui a eu lieu au mois d'avril passé et qui a suscité l'engouement des jeunes. De même, cette élection avait contribué à la promotion de la femme des temps modernes. Cette campagne de l'élection Miss émergence se poursuit dorénavant auprès des plus petits (garçons et filles), afin de leur donner une chance de devenir des stars et d'apporter une expérience exceptionnelle à tous ceux qui, de leurs âges, rêvent de grandeur pour contribuer à leur épanouissement.

Depuis le 20 août, le comité d'organisation avait lancé l'appel à candidatures. A ce jour, le quota fixé à cinquante enfants a été déjà atteint. Pour l'organisateur de l'évènement, Levi Ibovi, le but de cette élection est de promouvoir les enfants dans les élans de mode. « C'est une compétition qui est plus focalisée autour des exercices de jeux éducatifs. Voilà pourquoi nous avons pensé l'organiser à la fin des vacances. »

Cette élection sera centralisée sur l'intellect. Des questions seront posées aux enfants sur les récitations, les poèmes, la culture générale, ceci pour voir si les parents ont l'habitude de mettre les enfants dans un cadre éducatif à la maison.

Trois sorties sont prévues ; en tenue de sport (baskets et autres), en veste (papa et maman), et enfin en tenue tradi-moderne (où un couturier va mélanger les pagnes avec les habits modernes). Après cette étape, le jury retiendra quatre lauréats qui auront bien répondu aux questions, bien mimé leurs poèmes ...

Levi Ibovi précise également qu'il n'y aura aucun rapport avec les obscénités. Tout sera enfantin. Notons que tous les candidats seront récompensés par des kits scolaires. Certes, les quatre lauréats gagneront plus.

Le comité d'organisation est constitué des ambassadrices Miss émergence élues en avril dernier et aussi des entrepreneurs et personnels de la société Verycome, à savoir Théovie Ngolo (miss émergence 2019), Aminata Maiga (1ere dauphine), Michel Apesse (manager de la société BMC management), Théresa Bouam's (mannequin professionnel et membre du jury miss émergence 2019), Delali Gatsono (entrepreneur et manager de la société D translate), Levi Ibovi (manager de la société Verycome).