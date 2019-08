Congo-Brazzaville: Environnement - Les journalistes congolais échangent sur le climat à Brazzaville

La Fédération internationale des journalistes (FIJ) en partenariat avec la Fédération syndicale des travailleurs de la communication, organise du 30 au 31 août à Brazzaville, un atelier sur le rapport entre les médias et le changement climatique au Congo.

Ces retrouvailles ont pour objectif de renforcer des capacités des professionnels de l'information et de la communication congolais dans l'appropriation des termes scientifiques et techniques se rapportant au concept de changement climatique afin de mieux informer le public.

A ce but principal, se greffent plusieurs objectifs spécifiques, entre autres informer, former et éduquer l'opinion sur les questions environnementales ; dénoncer tout acte visant à nuire à l'environnement ; organiser régulièrement des émissions radiotélévisées et initier des publications dans les journaux et sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les actualités environnementales ; se constituer en groupes associatifs pour exercer des pressions sur les décideurs à propos des questions environnementales ; éduquer les enfants sur l'importance de la sauvegarde et la protection de l'environnement ; sensibiliser les populations à la prise en charge ou à la gestion des déchets ; dénoncer les opérateurs économiques du secteur de la forêt en particulier et celui de l'environnement en général ne respectant pas les lois et règlements du pays sur l'environnement et exercer des pressions sur le gouvernement pour l'obliger à protéger les forêts et les tourbières.

Au cours des travaux, les participants vont suivre entre autres exposés se rapportant sur les fondamentaux sur le changement climatique et les négociations climatiques ; décryptage sur les négociations internationales sur le climat: du COP 18 à l'accord de Paris : état des lieux et bilan ; les bonnes pratiques en matière d'atténuation, d'adaptation et le planification du développement résilient et sobre en énergie et changement climatique, un défi pour les journalistes : concepts clés de plaidoyer, rôle des journalistes , évolution et débat sur l'état actuel de communication journalistique sur le climat.