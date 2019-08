Congo-Brazzaville: Musique - Le griot Nduenga Bakana invité à Lyon

Nduenga Bakana va participer à la troisième édition du festival Empreintes des arts à Lyon en France qui aura lieu du 28 au 29 septembre .

A la place Mazagran dans le 7e arrondissement de Lyon, le griot congolais va jouer son nouveau spectacle de musique et conte "Le Missionnaire". A travers cette création, Nduenga Bakana, dit Tata Nzambi Joker Nkanda ni Nkanda, appelle les Africains à la prise de conscience, à reconnaître que le véritable ennemi de l'Afrique est bel et bien l'Africain lui-même et non l'Occident stigmatisé sans cesse comme le porte-malheur et l'écueil à son développement.

Organisé par l'association « la Pierre sacrée » que dirige le Congolais Lebeau Boumpoutou, danseur-chorégraphe, réalisateur, le festival «Empreinte des arts» est un projet artistique et de dialogue interculturel qui, en dehors des spectacles de danse, de théâtre, de musique et de conte est un haut moment de partage, de rencontres et d'échanges divers.

Chance Schneider Bakana, alias Nduenga Bakana, est un conteur, comédien, danseur, musicien qui trouve son inspiration à travers les rythmes traditionnels. Arrivé très jeune dans la musique, il est bercé dès sa plus tendre enfance par les mélodies fredonnées par son père. L'artiste-musicien intègre le séminaire Saint-Joseph de Brazzaville où il va perfectionner son art au contact des séminaristes chevronnés en la matière.

Il compose ses premières chansons en 1998 et fait sa première prestation scénique en 1999 au Fespam. Son talent de danseur et de chanteur, il l'a mis aussi à profit au Cercle culturel pour enfants de Mpaka à Pointe-Noire dans les années 2000 avant de créer son premier ensemble le Ballet Fleuve sacré. En 2005, il crée à Pointe-Noire le groupe Africa Folk. Installé au Sénégal il y a quelques années, il se produit régulièrement dans les différentes villes du pays de la Teranga et dans plusieurs villes de la côte occidentale africaine.