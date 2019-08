Sénégal: Les économistes du continent convergent vers Dakar

communiqué de presse

TrustAfrica (TA) et l’Institut pour la justice économique (Institute for Economic Justice (IEJ) ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie d’ouverture de leur conférence de trois jours sur « la Remise en question des Orthodoxies dans la pensée économique en Afrique, Exploration de solutions alternatives ».

La conférence se tiendra du 2 au 4 septembre 2019 à Dakar (Sénégal) avec le soutien de l’institution Open Society Initiative for West Africa (OSIWA).

La Cérémonie d’ouverture est prevue le 2 Septembre 2019 à l’Hotel Ndiambour à 9:00

Une table ronde publique est aussi programmée le 3 Septembre 2019 au Musée des Civilisations Noires à 16:30

A cet effet nous rappelons que le continent africain a la possibilité de se transformer de manière à élever les niveaux de vie et de bien-être et à promouvoir les droits et la dignité de tous les peuples, dans la paix, l’unité et la liberté.

Le continent regorge de jeunes gens ingénieux et créatifs, de ressources naturelles abondantes, d’un marché commun potentiellement vaste, de la possibilité de développer des industries nationales et d’un potentiel humain inexploité.

Et pourtant, 39 des pays ayant les taux de pauvreté les plus élevés se trouvent en Afrique et, en tant que continent, l’Afrique connait les niveaux de développement humain les plus bas.

Cette situation ne peut être dissociée de plusieurs siècles d’exploitation. Elle est aussi la conséquence du chemin emprunté (imposé ou choisi) par la plupart des régimes postindépendance.

L’imposition de programmes d’ajustement structurel, les Politiques de Consensus de Washington et de Consensus Post-Washington, ainsi que d’autres formes plus récentes de « réformes » néolibérales ont été particulièrement importantes. Celles-ci ont été mises en œuvre et justifiées par des approches économiques conventionnelles, que nous appelons « orthodoxies économiques ».

Cette initiative est née de la reconnaissance du fait que, pour faire face aux dilemmes auxquels notre continent est confronté, nous devons comprendre et remettre en question les orthodoxies économiques dominantes, développer de nouveaux modes de réflexion sur les questions économiques et renforcer le pouvoir derrière les alternatives.

Directeur Exécutif TrustAfrica