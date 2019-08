Algérie: Saisie de plus de 8 kg de kif traité à El-Oued

Alger — Les services de Sûreté d'El-Oued ont saisi, récemment, plus de huit (08) kg de kif traité, et les forces de police d'Alger et de Khenchela ont saisi 713 comprimés psychotropes, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), faisant état de l'arrestation de 65 suspects dans ce cadre.

Les services de Sûreté de la wilaya d'El-Oued ont arrêté deux individus s'adonnant au trafic de drogue et ont saisi 8 kg et 237 grammes de kif traité.

Dans le même sillage, les forces de police relevant de la Sûreté d'Alger ont effectué, ces derniers jours, des opérations dans différents quartiers et qui sont soldées par l'arrestation de 64 suspects impliqués dans divers crimes, dont la détention et le trafic drogue et des psychotropes, le port d'armes blanches prohibées.

Ces opérations ont donné lieu à la saisie de 153 comprimés psychotropes et 512 grammes de kif traité.

La police de Khenchela, quant à elle, a procédé lors d'une opération similaire à l'arrestation d'un mis en cause et à la saisie de 560 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre toutes formes de vente illégale, notamment de boissons alcoolisées, les éléments de police judiciaires de la wilaya de Relizane ont saisi 678 unités de boissons alcoolisées de différents types et volumes destinées à la vente illégale, conclut le communiqué.