Algérie: Djelfa - Campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids lourds et de transport en commun

Djelfa — Une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids lourds et de transport en commun des voyageurs a été organisée jeudi par les services de la gendarmerie nationale de Djelfa au niveau de l'axe de la route nationale 1 (RN1) traversant la wilaya.

La campagne s'est déroulée au niveau du barrage de contrôle du lieudit "Skiia", à 70 km au nord de Djelfa, où des brochures informatives et des conseils de sécurité routière ont été fournis aux usagers de cette voie, notamment les conducteurs de poids lourds et de transport en commun des voyageurs, a constaté sur place l'APS.

L'opération de sensibilisation, supervisée par le chef de la brigade territoriale de la gendarmerie national de la daïra de Hassi Bahbah, le commandant Ould Saâdi Kamel, a été fort bien accueillie par les usagers de la route, qui ont été réceptifs aux conseils et orientations des éléments de la Gendarmerie nationale, notamment concernant le respect du code de la route et de la signalisation routière.

"Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Commandement visant à intensifier la prévention et la sensibilisation pour réduire les accidents de la route", a indiqué à l'APS le commandant de la brigade de la gendarmerie nationale de la wilaya, expliquant par là l'"importance de ce type d'initiatives ciblant essentiellement les conducteurs de poids lourds, de transport en commun et de motos", a-t-il assuré, tout en soulignant les "mises en garde et conseils qui leur ont été signifiés contre, notamment, le danger des infractions à certaines règles de sécurisation du poids autorisé et de respect des feux de signalisation (arrêt et autres) et les moyens de les prévenir et ce, dans un souci de sauvegarder les vies humaines".

Considéré comme étant le trait d'union entre le Nord et le Sud du pays, l'axe de la RN1 qui traverse la wilaya de Djelfa sur 180 km est le théâtre d'un trafic intense, du notamment au dédoublement de la route qui a fait de lui (axe) un acquis d'importance pour la région durant ces dernières années. Plus encore, le dédoublement de cet axe routier, a-t-on précisé, est à l'origine d'une réduction considérable des accidents meurtriers de la route qui ont fauché de nombreuses vies dans le passé.