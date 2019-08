Congo-Kinshasa: Formation sur l'enseignement inclusif - les participants plaident pour la bonne prise en charge des enfants en situation d'Handicap

Il s'est tenu du 26 au 28 août 2019, au Centre Scolaire Bon espoir à Matonge, dans la commune de Kalamu, l'atelier de trois jours axé sur l'enseignement inclusif à l'intention des enseignants de quatre écoles de la ville-province de Kinshasa. A l'issue de ces assises, les participants ont formulé des recommandations pouvant permettre aux enfants vivant avec handicap d'avoir une bonne prise en charge.

Au regard de cet atelier, les enseignants ont été dotés des connaissances nécessaires pour une bonne prise en charge des enfants vivants avec handicap, en prévision de la rentrée scolaire qui se pointe déjà à l'horizon. Cependant, c'est sur cette note que s'est clôturé cet atelier de trois jours qui était orienté sur l'enseignement inclusif. D'où, du lundi 26 au mercredi 28 août 2019, au quartier Matonge, dans municipalité de Kalamu, sur invitation du Centre Scolaire Bon Espoir en collaboration avec le Centre Bon Départ, les professionnels de la craie venus de ces deux établissements scolaires et ceux du centre Marie des anges notamment, Mon berceau de joie, ont été instruis sur la bonne procédure de faire asseoir l'éducation inclusive dans leurs écoles respectives et qui auront justement la lourde charge d'assurer les enseignements au profil des enfants vivant avec handicap. Durant trois journées d'apprentissage, les participants ont été outillés sur les voies et moyens d'assurer un bon enseignement inclusif, surtout pour cette catégorie des enfants vulnérables dont la plupart sortent des familles pauvres et sont souvent victimes de discrimination, compte tenu de leur état physique.

La première journée a été consacrée à l'état des lieux de l'enseignement inclusif dans la province éducationnelle de Kinshasa, et puis donner les perspectives d'avenir qui consistent à mettre sur pied une plateforme des écoles inclusives à Kinshasa en vue de sensibiliser la population, pour renforcer leurs capacités dans le domaine de pédagogie différenciée mais, également, d'énumérer les différentes formes de Handicap. Les participants avaient, à cet effet, proposer des mécanismes et stratégies pouvant valoriser les potentialités qui abondent des enfants vivants avec handicap pour que ces derniers soient utiles à la société.

La deuxième journée, par contre, était focalisée sur les différentes formes de handicap et était essentiellement axée sur les handicaps sensoriels en ayant un regard à part entière sur les enfants souffrant de la surdité. La particularité de cette journée était de réfléchir sur l'inclusion et l'adaptation de cette catégorie d'enfants en vue de leur épanouissement intégral. La troisième journée, quant à elle, avait été axée sur l'organisation d'une équipe pluridisciplinaire dans une école inclusive pouvant concourir au développement des enfants vivants avec handicap. En plus, des recommandations ont été données, allant dans le sens d'impliquer l'Etat dans la prise en charge des écoles assurant ces types d'enseignement. Lesquelles recommandations ont été formulées pour la scolarisation des enfants vivant avec handicap qui coûte cher.

Dans la foulée, les parents ayant des enfants vivant dans une situation de handicap ont été interpellés afin d'inscrire ces derniers à l'école pour qu'ils puissent suivre des formations utiles en vue de leur développement. Content du travail réalisé pendant ces trois journées, Jean-Marie MULUMBA a lancé un appel aux autorités compétentes, de mettre en place une bourse d'étude pour cette catégorie des personnes vulnérables. Par ailleurs, il a remercié tous les participants à ces assises.

Il convient de mentionner que le nouveau gouvernement Sylvestre Ilunga est donc appelé à s'impliquer pour le bon encadrement des enfants en situation de handicap afin de relever plusieurs défis qui gangrènent ce secteur.