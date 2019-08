Cote d'Ivoire: Assassinat du gendarme/Ange Kessi - «La ligne rouge franchie, il y a lieu de prendre les sanctions à la mesure du choc»

Quelques jours après l'assassinat du Maréchal des logis (Mdl) Anderson Tiekou dit Sony, le Commissaire du gouvernement Ange Kessi s'est rendu sur les lieux du drame à Yopougon-Socigi-Lavage, accompagné d'une forte délégation. C'était le mercredi 28 août 2019, rapporte le Tribunal militaire d'Abidjan.

En présence de tous les enquêteurs de la section criminelle de la gendarmerie en charge du dossier, le Commissaire a eu une séance de travail avec le procureur de Yopougon qui dirige l'enquête.

A la suite des échanges, Ange Kessi s'est voulu clair : « la ligne rouge est franchie et il y a lieu de prendre les sanctions à la mesure du choc car ce n'est pas la première fois que nos frères gendarmes, militaires, policiers tombent sous les balles des malfaisants. De Sinfra à Ferké en passant par Bouna, Bondoukou, Méagui.....la liste est un peu longue ». Et de poursuivre : « Nous ne les oublions pas et justice sera rendue ».

Le contre-amiral Ange Kessi s'est ensuite rendu au domicile du défunt pour apporter sa compassion et présenter ses condoléances à la famille éplorée. « Cette visite du commissaire du gouvernement nous réconforte énormément d'autant plus que nous ne nous y attendions pas de la part d'une autorité aussi importante. Cela prouve que l'État partage notre douleur et nous soutient dans cette terrible épreuve. Nous remercions le Président de la république à travers votre présence », a déclaré la famille.

Le Mdl Anderson Tiekou a été arraché à l'affection des siens le dimanche 25 août 2019, au moment où il intervenait pour mettre fin à une bagarre entre deux groupes de syndicats de transporteurs. Rappelons qu'il était en service à l'état-major de la compagnie d'Abengourou.

Les recherches se poursuivent. Pour l'heure, 6 personnes ont été arrêtées, signale le Tribunal militaire.