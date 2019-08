Sénégal: Une association veut former des jeunes sur le marketing territorial

Dakar — L'Association sénégalaise d'appui à la décentralisation et aux initiatives citoyennes (ASADIC-TAATAAN) compte organiser en février 2020 des journées sur le marketing territorial en vue de former les jeunes à maîtriser les outils et méthodes techniques de cette branche, a annoncé jeudi à Dakar son secrétaire exécutif, Cheikh Oumar Faye.

"Dès février prochain, des journées consacrées au marketing territorial seront organisées dans le but de former les jeunes pour qu'ils puissent maîtriser les outils et méthodes techniques allant dans le sens de renforcer l'attractivité des territoires", a-t-il dit.

M. Faye s'exprimait en marge d'une session régionale d'information sur les métiers du développement économique territorial, ouverte à Dakar, en présence des associations de jeunes développeurs, notamment le Jeune Développeur Economique Territorial (JDET).

Le président de l'ASADIC-TAATAAN, Oumar Wade, a pour sa part annoncé que son association va "installer dans chaque collectivité territoriale un bureau économique local pour attirer les investisseurs".

"Ce bureau économique local jouera un rôle important dans la promotion et le développement des collectivités territoriales", a expliqué M. Wade.

Il a aussi annoncé la formation de beaucoup de jeunes sur les métiers concernant la gestion du foncier, la gestion de l'immobilier, etc.

L'association ASADIC-TAATAAN compte par ailleurs relever le défi d'insuffisance de profils de qualité adaptés aux organigrammes des collectivités territoriales par le biais d'un parcours de formation (théorique et pratique) pouvant aboutir à une insertion professionnelle sur le territoire.