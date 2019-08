Cote d'Ivoire: Journée nationale de la Solidarité - 23 personnalités élevées dans l'ordre du mérite de la Solidarité

La douzième édition de la Journée Nationale de la Solidarité (JNS) a été célébrée ce jeudi 29 Août dans la commune de Cocody.

Ce grand rendez-vous vise à célébrer et à inscrire chaque année, dans la conscience collective, la solidarité en tant que valeur sociale cardinale, gage d'une paix sociale durable, condition d'un développement durable. Plusieurs temps forts ont marqué cette célébration notamment la reconnaissance de la nation ivoirienne à 23 de ses citoyens qui se sont illustrés positivement en posant des actes forts de solidarité ou qui y ont contribué au plan local ou national.

Traduisant en acte cette reconnaissance, ils ont été élevés dans l'ordre du mérite de la solidarité par le Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté. Six (6) personnalités ont été élevées au grade de commandeurs, 9 au grade d'officier et huit (8) au grade de chevaliers. Cette édition de la journée nationale de la Solidarité avait pour thème « La Solidarité, une valeur citoyenne pour une Cote d'Ivoire paisible. »

Ce grand rendez-vous vise à célébrer et à inscrire chaque année, dans la conscience collective, la solidarité en tant que valeur sociale cardinale, gage d'une paix sociale durable, condition d'un développement durable. Au nombre des personnalités décorées, des visages bien connues. Il s'agit de la députée de Cocody, Yasmina Frédérique Lucienne Ouegnin.

Outre la députée de Cocody, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale représentée par son Directeur Général Denis Charles Kouassi, le Général Fiacre Kili, Directeur Général de l'Office Nationale de la Protection Civile (Onpc) et Daouda Coulibaly, Directeur General de la Société Ivoirienne de Banque (Sib) voient leurs efforts récompensés.

Aussi est-il important de souligner l'appel de la Ministre Mariatou Koné l'ensemble des ivoiriens, à une appropriation des valeurs de solidarité. « Il nous faut entretenir une vision plus dynamique pour aboutir à une appropriation des valeurs de solidarité par toutes les couches socio-professionnelles, afin de renforcer leurs capacités de résilience et d'en faire, une valeur et une vertu au profit de la paix et du développement durable. » a-t-elle insisté.