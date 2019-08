Maroc: Mizuho Bank et Attijariwafa bank se donnent la main

Signature d'une convention de partenariat entre les deux banques pour élargir leurs réseaux en Afrique

Attijariwafa bank et Mizuho Bank, l'un des plus grands groupes bancaires et financiers japonais, ont décidé de se rapprocher pour favoriser le partage de bonnes pratiques dans les domaines bancaire, financier et des affaires.

Le groupe bancaire et financier marocain et l'institution bancaire japonaise ont procédé, mercredi 28, à la signature d'une convention de partenariat.

L'accord a été signé en marge de la 7e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), qui s'est déroulée cette année à Yokohama, par Mohamed El Kettani, président directeur général du Groupe Attijariwafa bank et Hiroshi Nagamine, directeur général en charge de la zone Afrique-Moyen-Orient à Mizuho Bank & Mizuho Financial Group.

« La signature de ce mémorandum vient parachever le maillage que notre groupe a entrepris auprès des grandes institutions bancaires internationales en vue de toujours mieux servir nos clients de par le monde », a déclaré Mohamed El Kettani.

Par cet accord, le patron du premier groupe bancaire et financier à l'échelle du Maghreb et de la région UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) a indiqué qu'«un jalon supplémentaire a été posé avec le Groupe Mizuho Bank qui est l'un des fleurons de l'industrie bancaire japonaise. J'ai la conviction que ce partenariat créera de la valeur pour nos clients respectifs ».

Selon les termes de l'accord, signé en présence de Youssef Rouissi, D.G.A. en charge de la Banque de financement et d'investissement du Groupe Attijariwafa bank, Reda Hamedoun, directeur exécutif et Youssef Kamili, responsable de la zone Asie à la Banque transactionnelle du Groupe, les deux parties s'engagent à formaliser un cadre de coopération pour favoriser le partage de bonnes pratiques dans les domaines bancaire, financier et des affaires.

En effet, les termes de cet accord stipulent, notamment, la coopération dans les domaines de la banque de l'entreprise, des opérations du commerce international, des financements de projets et des marchés des capitaux, précise Attijariwafa bank dans un communiqué rendu public le lendemain de sa signature sur son site web soulignant que par ce nouvel accord, le groupe marocain s'inscrit parfaitement dans l'esprit du TICAD et élargit le champ de coopération entre les opérateurs africains et japonais.

« La signature de ce MoU est l'expression de la forte volonté de Mizuho de développer davantange ses relations d'affaires avec le continent africain », a pour sa part affirmé Hiroshi Nagamine.

Pour le directeur en charge de la zone Afrique-Moyen-Orient à Mizuho Bank & Mizuho Financial Group, «le Groupe Attijariwafa bank est le partenaire idéal pour élargir notre réseau du fait de son fort ancrage panafricain et son leadership en Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale ».

Hiroshi Nagamine a estimé, en outre, que « le choix d'Attijariwafa bank est aussi dicté du fait que c'est un établissement précurseur dans les solutions de financement innovantes à même de répondre aux besoins de plus en plus complexes des opérateurs sur le continent africain ».

Ainsi, a-t-il soutenu, « cet accord nous apportera une plus grande flexibilité et un soutien accru à nos clients en accédant au large réseau d'Attijariwafa bank, à l'expertise de ses équipes et leurs connaissances des marchés en Afrique ».

A ce propos, rappelons qu'avec plus de 20.000 collaborateurs, le Groupe Attijariwafa bank est présent dans 25 pays en dehors du Maroc, dont 14 pays africains, et compte près de 10 millions de clients. Il dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec 4 930 agences.

Acteur de référence au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), le Groupe Attijariwafa bank est aussi le leader incontesté du secteur bancaire et financier au Maroc.

Filiale de Mizuho Financial Group, Mizuho Bank Ltd est l'une des plus grandes institutions bancaires japonaises. Fondée en juillet 2013, cette institution emploie près de 30 000 collaborateurs et dispose, à fin juin 2019, d'un réseau de 464 agences au Japon et 87 à l'étranger (Asie, Europe et Amérique).