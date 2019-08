Cote d'Ivoire/Bénin: Matchs amicaux - Les 26 de Kamara contre le Bénin et la Tunisie

Les Eléphants préparent les éliminatoires de la Can 2021 qui débutent en novembre.

Un peu plus d'un mois après la Can 2019, les Eléphants de Côte d'Ivoire renouent avec les stades pour deux rencontres amicales de préparation. Les 6 et 10 septembre, les Pachydermes ivoiriens défieront respectivement les Ecureuils du Bénin et les Aigles de Carthage de Tunisie. C'est un groupe légèrement remanié, par rapport à la Can 2019, que le technicien ivoirien a convoqué. Sur les 23 joueurs qui étaient présents en Egypte, six manquent à l'appel. Ce sont Ira Tapé Eliezer, le portier du Fc San Pedro ; Mamadou Bagayoko (défenseur) ; Jean Philippe Gbamin, Ibrahim Sangaré (milieux) ; Bony Wilfried et Jonathan Kodjia (attaquants). Ils ont été remplacés par neuf joueurs. Parmi eux, des retours et des nouveaux.

Gishlain Konan revient

Parmi les grands absents de la liste de Kamara Ibrahim pour la Can 2019 pour cause de blessure, Ghislain Konan effectue son retour en équipe nationale. Le latéral gauche de Reims avait participé aux éliminatoires de la Can, avant de contracter une grave blessure qui l'a éloigné des stades durant plusieurs mois. Toujours en défense, Kamara Ibrahim a rappelé Déli Simon (club de Bruges) et Bamba Abdoulaye (Angers) qui ont disputé plusieurs matches avec la sélection. Sayouba Mandé effectue également son retour dans les perches des Eléphants. Au milieu de terrain, Jean Phillipe Gbamin étant forfait pour cause de blessure, Kamara Ibrahim a rappelé Séko Fofana, le joueur d'Udinese en Italie. Tout comme Jean Eudes Aholou, le milieu de terrain de l'As Saint-Etienne. En attaque enfin, Méité Yakou a une nouvelle chance de s'imposer dans un secteur où la concurrence est rude.

Togui Mel dans la cour des grands

Dans la galerie des nouveaux venus, ils ne sont que deux. Meilleur buteur de la Ligue1, lors de la saison 2017-2018, Togui Mel, l'ex-attaquant du Sporting club de Gagnoa, entre dans la cour des grands, après avoir porté la tunique des Eléphants locaux. En pleine bourre en ce moment dans le championnat de Belgique où il a inscrit trois buts en cinq matches, Togui Mel va tenter de gagner une place dans le cœur de Kamara Ibrahim. En défense, le sélectionneur national a ciblé le colosse défenseur de Wolverhampton (Premier league anglaise), Boly Willy, pour renforcer ce secteur qui a souffert des absences de certains de ses cadres pendant la Can 2019. L'ancien joueur d'Auxerre, âgé de 28 ans, était dans le viseur des Eléphants depuis quelque temps, mais il n'avait pas encore donné son accord. Est-il désormais disposé à rejoindre la sélection de son pays d'origine ? Les jours à venir nous situeront davantage.

En tout cas, Kamara Ibrahim, malgré quelques absents, a du beau monde pour attaquer ces deux rencontres amicales qui constituent une bonne revue des troupes, avant le début des éliminatoires de la Can 2021. En novembre, les Eléphants disputeront les deux premières journées respectivement contre le Niger et l'Ethiopie.

Liste des joueurs retenus

Gardiens de but

1-Gbohouo Sylvain (Tp Mazembe)

2-Sangare Badra Ali (Uthongathi Fc)

3-Mandé Sayouba (Odense Boldklub)

Défenseurs

4-Doumbia Souleyman (Stade Rennais)

5-Konan Ghislain (Stade De Reims)

6-Coulibaly Wonlo (Asec Mimosas)

7-Aurier Serge (Tottenham Hotspur Fc)

8-Bamba Abdoulaye (Angers)

9-Kanon Wilfried (Ado La Haye)

10-Traoré Ismaël (Angers)

11-Comara Cheick (Wydad Athletic Club)

12-Déli Simon (Club Bruges Kv)

13-Boly Willy (Wolverhampton Wanderers)

Milieux de terrain

14-Kessié Franck (Milan Ac)

15-Serey Dié

16-Seri Michael (Galatasaray)

17-Angban Victorien (Fc Metz)

18-Seko Fofana (Udinese)

19-Ahoulou Jean Eudes (As Saint-Etienne)

Attaquants

20-Gradel Max-Alain (Fc Toulouse)

21-Zaha Wilfried (Crystal Palace)

22-Cornet Maxwel (Olympique Lyonnais)

23-Pépé Nicolas (Arsenal Fc)

24-Méite Yakou (Reading Fc)

25-Assalé Roger (Young Boys De Bern)

26-Togui Mel William (Kv Malines)