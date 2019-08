Cote d'Ivoire: Développement local - La mutuelle de Béréni-Dialla rend hommage au président Alassane Ouattara

La Mutuelle pour le Développement Economique et Social de Béréni-Dialla (MUDES-BD) dans la sous-préfecture de Sifié, département de Séguéla, a organisé du 17 au 24 août 2019, ses traditionnelles Journées socioculturelles et sportives dénommées " Béréni 2019 " sous le signe de l'accélération des actions de développement.

A cette occasion, à travers une motion de soutien et de remerciements, la MUDES-BD a rendu un vibrant hommage au Président Alassane Ouattara pour les infrastructures offertes au village et surtout pour son leadership et ses actions qui ont repositionné le pays.

Le président de la MUDES-BD, Coulibaly Yacouba, a exprimé sa reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara pour l'octroi d'un château d'eau d'une capacité de 50 m³ qui viendra mettre un terme aux corvées d'eau des femmes du village. Il a également salué le démarrage, pour les semaines à venir, de la construction, par le gouvernement, de trois nouvelles classes au profit de l'EPP Béréni 2.

En vue de l'accélération du processus de développement de Béréni-Dialla, le président de la MUDES-BD a exhorté ses frères et sœurs à retrousser les manches pour cette bonne cause. " Nous, cadres de Béréni-Dialla, conscients de notre rôle, sommes progressivement sur la voie de devenir des agents de développement de notre grand et beau village, à travers la MUDES-BD ". Et de citer au nombre des chantiers prioritaires à venir, l'ouverture des voies pour l'extension du réseau électrique dans le village, l'équipement de la maternité, la construction d'un collège de proximité et de logements pour les enseignants, l'organisation des femmes en coopérative...

Outre les réunions de concertation pour faire le point des acquis et des perspectives, ces journées ont eu au programme un planting d'arbres, des séances de salubrité à la maternité, des danses traditionnelles du terroir (Dagbê, Gbéfé, Djouanigbê, Yéyé etc.), un tournoi doté du trophée de la marraine Mme Maférima Bamba épouse M'Bahia, Directrice Générale Adjointe des Impôts et par ailleurs première Vice-présidente du Conseil Régional du Worodougou.

Au nom de la marraine qu'il représentait, M. Bamba Médégué a salué l'engagement des cadres dont l'objectif est de mettre le village sur la voie d'un développement durable qui impactera positivement les conditions de vie des populations. Il a fait plusieurs dons, notamment une centaine de complets pagnes et des ustensiles de cuisine aux femmes, une contribution pour les travaux d'extension du réseau électrique, etc.

Les journées socioculturelles et sportives de la MUDES-BD étaient placées sous le haut patronage du Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

Une correspondance particulière