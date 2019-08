Burkina Faso: Soutien aux déplacés internes - Le gouvernement exhorte «les donateurs» à s'adresser désormais au ministère en charge de l'action humanitaire

Le nombre de déplacés internes est actuellement estimé à près 271 000 personnes. Pour faire face à ce nombre croissant, au cours du premier trimestre 2019, le gouvernement avec l'appui de ses partenaires au développement a mis en place un plan d'urgence. Ce plan a été révisé récemment et coute au total 187 millions de dollars soit plus de plus de 110 milliards de F CFA.

Cette somme sera affectée à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l'assistance aux réfugiés, à la préparation aux urgences et à la gestion des conséquences de l'insécurité. L'État burkinabè a pu mobiliser avec ses partenaires la somme de 55 millions de dollars soit plus de 32 milliards de FCFA sur le budget total.

Outre le gouvernement, différentes personnes, physiques et morales, ne cessent de manifester leur soutien à ces personnes déplacées. Ce qui est chose louable pour le gouvernement. Cependant, le ministère en charge de l'action humanitaire estime « que ces dons qui témoignent du ciment de la solidarité doivent être capitalisés, suivis et évalués dans le cadre de la réponse globale ».

Et pour ce faire, la ministre en charge de l'Action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo/Marchal a exhorté vivement tous les donateurs à contacter le Conseil national de Secours d'Urgence et de Réhabilitation pour tous les dons en nature et le Fonds national de la solidarité pour ceux en espèce.