Cote d'Ivoire: Obséques de DJ Arafat - Le Plan de circulation dans le District d'Abidjan

29 Août 2019
Fratmat.info (Abidjan)

Suite aux obsèques de l'icône du Coupé-Décalé, Dj Arafat, qui se déroulent les vendredi et samedi 31 août 2019, les autorités ivoiriennes ont établi un plan de circulation pour faciliter le déplacement dans les zones (Nord et Sud) du District d'Abidjan, pendant cette période.

Dans ce plan, il est prévu la fermeture du boulevard lagunaire à la circulation, dans le sens Adjamé-Plateau, à partir du pont de l'Indenié.

Ci-dessous le plan de circulation complet

PLAN DE CIRCULATION A L'OCCASION DES OBSEQUES DE L'ARTISTE DJ ARAFAT

VENDREDI 30 AOUT 2019

ZONE NORD

LES VEHICULES VENANT DE COCODY ONT 03 POSSIBILITES:

COCODY-CORNICHE-PISAM-PONT VIADUC-MIS-ANCIENNE PPA-COMMANDEMENT SUPERIEUR-BIBLIOTHEQUE NATIONALE POUR ACCEDER L'INTERIEUR PLATEAU.

CARREFOUR DE LA VIE -PONT LYCEE TECHNIQUE-BD LAGUNAIRE-INDENIE-GSPM-REBOUL 13-CITE POLICIERE PLATEAU OU MAIRIE D'ADJAME POUR ACCEDER L'INTERIEUR PLATEAU.

LYCEE TECHNIQUE -ROCADE- INDENIE-GSPM- REBOUL 13-CITE POLICIERE PLATEAU OU MAIRIE D'ADJAME POUR ACCEDER L'INTERIEUR PLATEAU

LES VEHICULES VENANT D'ABOBO ONT 02 POSSIBILITES

BD LAGUNAIRE-INDENIE-GSPM-REBOUL 13-CITE POLICIERE PLATEAU OU MAIRIE D'ADJAME POUR ACCEDER L'INTERIEUR PLATEAU.

GARE NORD-PHARMACIE AGBAN-BD DE LA PAIX -CERCLE DES RAILS-MARIE DU PLATEAU-HOPITAL DES FONCTIONNAIRES-INTERIEUR PLATEAU.

LES VEHICULES VENANT DE YOPOUGON ONT 02 POSSIBILITES

VOIE EXPRESS- INCI BETON-BD DE LA PAIX--CERCLE DES RAILS-MARIE DU PLATEAU-HOPITAL DES FONCTIONNAIRES-INTERIEUR PLATEAU.

VOIE EXPRESS-PONT FERRAILLE- AGBAN -MONUMENT DES MARTYRS -CARREFOUR INDENIE--GSPM-REBOUL 13-CITE POLICIERE PLATEAU OU MAIRIE D'ADJAME POUR ACCEDER L'INTERIEUR PLATEAU

ZONE SUD

LES 02 PONTS SONT OUVERTS A LA CIRCULATION POUR ACCEDER AU PLATEAU :

LES VEHICULES VENANT DU PONT DEGAULE AURONT ACCES AU PLATANT PAR L'ITINERAIRE SUIVANT :

BOULEVARD LAGUNAIRE-PONT CHARDY-AIP-PYRAMIDE-MUGEFCI-HOTEL DU DISTRICT-COLLEGE MODERNE DU PLATEAU-HOPITAL DES FONCTIONNAIRES

LES VEHICULES VENANT DU PONT FELIX HOUPHOUET BOIGNY ONT LA POSSIBLITE D'ACCEDRE AU PLATEAU PAR L'ITINERAIRE SUIVANT :

PLACE DE LA REPUBLIQUE - DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE- CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DE COTE D'IVOIRE (CGCI)- HOTEL DU DISTRICT- JARDIN PUBLIC-COLLEGE MODERNE DU PLATEAU-HOPITAL DES FONCTIONNAIRES

CE PLAN DE CIRCULATION PERMETTRA D'ISOLER LE STADE FELIX HOUPHOUET BOIGNY, LIEUX DES CERREMONIES FUNERAIRES

NOTA BENE : LE BOULEVARD LAGUNAIRE SERA FERME A LA CIRCULATION DANS LE SENS ADJAME-PLATEAU A PARTIR DU PONT DE L'INDENIE.

SAMEDI 31 AOUT 2019

LE BOULEVARD LAGUNAIRE SERA FERME A LA CIRCULATION DEPUIS LA VOIE EXPRESS YOPOUGON-ADJAME A PARTIR DU PONT FERAILLE JUSQU'AU PONT DEGAULE. AINSI :

LES VEHICULES VENANT DE YOPOUGON SERONT DEVIES DEPUIS « INCI BETON » PAR LE SANCTUAIRE MARIAL SUR LE BOULEVARD DE LA PAIX POUR ACCEDER A LA ZONE SUD.

LES VEHICULES VENANT D'ABOBO SERONT DEVIES VERS LA GARE NORD POUR ACCEDER A LA ZONE SUD.

LES VEHICULES VENANT DE LA ZONE SUD SERONT DEVIES SUR LE PONT FELIX HOUPHOUET BOIGNY POUR ACCEDER A LA ZONE NORD EN PASSANT PAR L'INTERIEUR PLATEAU OU LE BOULEVARD DE LA PAIX

AINSI TOUTES LES VOIES DEBOUCHANT SUR LE LAGUNAIRE SERONT EGALEMENT FERMEES A LA CIRCULATION Y COMPRIS LE BOULEVARD LAGUNAIRE POUR LE CIMETIERE DE WILLIAMSVILLE EN PASSANT PAR LE CARREFOUR DJENI KOBENAN.

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