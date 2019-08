Burkina Faso: Meeting de protestation du 31 août - Les organisateurs invitent les populations "à sortir massivement"

Le 21 août 2019, l'Unité d'Action Syndicale (UAS) conformément aux conclusions de sa rencontre nationale tenue le 17 août 2019, des organisations de la société civile ainsi que d'autres syndicats non membres de l'UAS, se sont réunis au siège du MBDHP à Ouagadougou. Indignés par la situation nationale au Burkina Faso caractérisée par la persistance et la violence des attaques terroristes, les menaces et les assassinats, la violation des libertés démocratiques et syndicales, le non-respect des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux, ils ont décidé de mener des actions citoyennes d'interpellation, de dénonciation et de lutte contre le terrorisme, les assassinats, l'impunité ainsi que des actions de lutte pour le droit à la sécurité, les libertés et le progrès économique et social véritable.

Ils présentent leurs condoléances aux familles des victimes des récentes attaques terroristes et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.

Ils appellent en conséquence leurs militants et l'ensemble des populations des villes et des campagnes à prendre massivement part à la journée d'interpellation et de dénonciation à travers des meetings le 31 août 2019 sur toute l'étendue du territoire national. A Ouagadougou, le meeting se tiendra à la bourse du travail à partir de 8h, suivi d'un panel à 15 h au Conseil Burkinabè des Chargeurs (CBC).

Face à l'urgence de la situation, une synergie d'actions s'impose. C'est pourquoi, ils lancent un appel à toutes les organisations éprises de justice et de paix à se joindre à eux dans cette lutte patriotique.

Ouagadougou, le 21 août 2019

Les Organisations initiatrices :

UNITE D'ACTION SYNDICALE (UAS)/BURKINA FASO

SYNDICATS NON MEMBRES DE L'UAS

1. SYNACIT : Syndicat Autonome des Contrôleurs et Inspecteurs du Travail

2. SYNAMUB : Syndicat National des Artistes Musiciens du Burkina

3. SYNASEB : Syndicat National des Secrétaires du Burkina

ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE

1. AJB : Association des Journalistes du Burkina

2. Balai Citoyen

3. CADDL : Coalition des Associations pour la Défense du Droit au Logement

4. CBDDH : Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains

5. CCVC/Ouaga : Coalition Nationale de lutte contre la vie chère, l'impunité, la fraude et pour les libertés de la ville de Ouagadougou

6. CDAIP : Comités de Défense et d'Approfondissement des acquis de l'Insurrection populaire

7. CIFDHA : Centre d'Information et de Formation en matière de Droits Humains en Afrique

8. CISC : Collectif contre l'Impunité et la Stigmatisation des Communautés

9. Cité Idéale

10. FRC : Front de Reconstruction de la Citoyenneté

11. GERDDES-BF : Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Démocratie et le Développement Economique et Social / Burkina Faso

12. Kebayina

13. Manifeste des intellectuels pour la liberté

14. MBDHP : Mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des Peuples

15. ODJ : Organisation Démocratique de la Jeunesse

16. RASALAO/BF : Réseau d'Action sur les Armes Légères en Afrique de l'Ouest / section du Burkina Faso

17. REN-LAC : Réseau National de Lutte Anti-Corruption

18. UGEB : Union Générale des Etudiants Burkinabè