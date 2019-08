Cote d'Ivoire: Africa Sports - La mise au point de Bahi Antoine

Malgré le protocole d'accord signé devant la Fédération ivoirienne de football entre le camp d'Antoine Bahi et celui d'Alexis Vagba, à la suite de la crise qui a secoué l'Africa, certains Membres associés ont encore des doutes. Et l'incident qui s'est produit, mercredi, avant le match contre l'Asi, a conforté leur position.

Lignon Nagueu, désigné entraîneur principal, a eu, en effet, du mal à composer un effectif unifié. Deux équipes de l'Africa étaient effectivement présentes au Parc des sports de Treichville. Président de la section football, Antoine Bahi s'est expliqué après le match. « Il n'y a pas eu deux équipes de l'Africa. Nous avons fait une fusion. Les joueurs que vous avez vus sont ceux qui n'ont pas été retenus et qui sont venus voir la rencontre.

La preuve, c'est que Lignon Nagueu et Diaby Almamy étaient sur le banc de touche », s'est-il justifié. N'empêche qu'au terme de la rencontre, certains Membres associés ont décrié le spectacle qui leur a été servi. D'autres ont apporté leur soutien à Antoine Bahi qui a tenté de les rassurer. Selon lui, la réconciliation est une réalité et l'Africa veut franchir un nouveau cap. « Notre ambition première, c'est la construction du club. Aujourd'hui, nous sommes un club sans statut, ni règlements. Nous allons travailler pour le doter de vrais textes. Faire de l'Africa un club moderne, une équipe moderne qui avance. Après l'adoption des textes, nous irons aux élections, mais la chose la plus importante, c'est qu'il y ait l'accalmie », a-t-il déclaré.

Regrettant l'absence d'Alexis Vagba, il a demandé aux supporters de l'Africa de faire table rase du passé et de prendre ensemble un nouveau départ. « Je demande à tous les Membres associés de mettre balle à terre. Ce qui s'est passé fait partie de la vie du club. Les dents et la langue cohabitent mais peuvent se faire du mal. Une chose est certaine, nous avons un intérêt et un bien communs qui est l'Africa. Il n'y a pas d'Africa Antoine Bahi ni d'Africa Alexis Vagba. Je demande à tous les Membres associés de venir au stade. C'est un nouveau départ. Celui qui se sent Africa, c'est maintenant qu'il doit se signaler parce que nous allons parcourir toute l'étendue du territoire pour recenser tous ceux qui se disent sympathisants ou supporters du club afin de l'aider », a-t-il conclu.