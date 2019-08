Cote d'Ivoire: Promotion de l'investissement privé - Gon Coulibaly rassure les opérateurs japonais

Prenant la parole au cours d'un panel, hier, dans le cadre de la Ticad 7, le Premier ministre ivoirien a encouragé les entreprises japonaises à s'implanter dans son pays qui présente des conditions favorables.

Au deuxième jour de la 7e Conférence internationale de Tokyo qui se tient du 28 au 30 août, plusieurs panels de haut niveau ont eu lieu, hier, dans différentes salles du Centre national de conférences de Yokohama. « Dialogue d'affaires privé-public » est le thème de la plénière 3 à laquelle ont pris part le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe ; des Chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique dont le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Il s'est agi, au cours de cette session, de partager les attentes de création de relations commerciales entre le Japon et l'Afrique.

Occasion pour le chef de la délégation ivoirienne au Japon de partager avec les dirigeants africains et les responsables d'entreprises japonaises les performances réalisées par son pays, la Côte d'Ivoire, en matière de croissance économique et d'amélioration du climat des affaires, au cours de cette dernière décennie. Selon le Premier ministre, ces performances ont pu être réalisées grâce à des réformes, à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la stabilité politique et à la sécurité intérieure retrouvée. Promettant de renforcer tous ces paramètres de performance.

«... Cette stabilité politique et cette sécurité intérieure, qui restent les paramètres les plus importants pour l'implantation d'entreprises étrangères en Afrique, continueront de se renforcer en Côte d'Ivoire... Votre investissement en Afrique vous procurera non seulement une rentabilité nettement supérieure à la moyenne mondiale, mais contribuera surtout au développement industriel du continent africain et à la création de millions d'emplois stables et décents, notamment pour les jeunes qui représentent plus de 70% de nos populations. Je voudrais vous assurer que les conditions sont plus que jamais réunies pour votre implantation réussie sur le continent africain, en particulier en Côte d'Ivoire », a-t-il exhorté.

De plus, au regard des atouts de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement nourrit l'espoir que le nombre d'entreprises japonaises installées en Côte d'Ivoire, en nette croissance depuis la Ticad 6, va augmenter, avec « le cadre particulier de coopération mis en place avec le gouvernement japonais, notamment la création du Japan desk au Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire et la signature prochaine de l'accord de protection des investissements entre la Côte d'Ivoire et le Japon ».

Pour sa part, le secteur privé japonais dont la coopération avec des pays africains a donné des résultats assez positifs, à en croire le Premier ministre japonais, Shinzo Abe et au dire du président du patronat japonais, Satoshi Ozawa (président du Comité d'Afrique Sub-saharienne), a réitéré son engagement à s'investir davantage pour contribuer au développement du continent africain.