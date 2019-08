Congo-Brazzaville: Ligue 2, Moussaki et Mayembo titulaires lors du derby normand (6e journée)

Dynamiques inversées pour Caen et Le Havre qui s'affrontent ce soir : les Caennais sont 12e avec 5 points (1 victoire, 2 nuls et 1 défaite), quand les Havrais sont deuxièmes avec 11 points (3 succès et 2 nuls). Les attaquants Herman Moussaki (4 titularisations, 0 but) et Tino Kadewere (6 buts et 1 passe décisive en 4 matchs) cutlivent cet antagonisme.

Le jeune Congolais, volontaire mais maladroit, devrait à nouveau tenir son rang, alors que Duren Avounou est attendu sur le banc et que Prince Oniangué reste écarté du groupe. A cinq jours de la fin du mercato, la situation de l'ancien capitaine des Diables rouges n'a pas évolué... .

Dans les rangs du HAC, Fernand Mayembo sera aligné dans l'axe, tandis qu'Alan Dzabana est toujours à l'infirmerie (entorse).

Miraculé en Coupe de la Ligue, Le Mans parviendra-t-il à conserver cette dynamique pour remporter un premier succès en Ligue 2 ? Bevic Moussiti Oko, qui a sonné la révolte, mardi face à Orléans, sera titulaire ce soir contre Sochaux.

Sans Ryan Bidounga et Mons Bassouamina, blessés, Nancy reçoit Rodez.

Bryan Passi devrait être remplaçant lors du déplacement de Niort à Orléans.

Troyes rend visite à Châteauroux. Sans Eden Massouema, non retenu, mais avec Warren Tchimbembé, remplaçant.

Samedi, Guingamp et Morgan Poaty joueront au Moustoir, chez le leader lorientais. Alors que Grenoble et Yves Pambou accueilleront Lens lundi soir.