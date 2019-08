Ile Maurice: Urmila Routho - «C'est faux de dire que le MMM m'a aidée financièrement»

interview

Le leader du MMM, Paul Bérenger, s'est dit attristé par le départ des anciens militants, mais il a exprimé plus de tristesse à votre démission du parti. Savez-vous pourquoi ?

Laissez-moi vous dire que, comme lui, je suis triste d'avoir quitté le MMM, moi qui viens d'une famille militante. Dès mes 18 ans, j'ai fait partie de l'aile jeune du MMM à Belle-Rose-Quatre-Bornes, ville où j'ai habité. Et j'ai été nommée candidate à Curepipe-Midlands.

Et pourtant vous avez démissionné de ce parti ?

Avant de démissionner, j'ai consulté ma famille, dont ma mère et mes deux sœurs, et aussi d'autres proches et des militants. Je leur ai exposé mes raisons et ils ont tous accepté mes explications. Donc je ne pouvais pas continuer à rester au sein de ce parti. Il y a des raisons que je ne veux exposer en public.

La tristesse de Paul Bérenger serait surtout liée au fait que le MMM a aidé votre père, son ami, financièrement lorsqu'il ne travaillait pas. Que répondrez-vous à cela ?

Je ne tomberai pas dans la même bassesse que certaines personnes, dont un grand nombre m'attaque sur les réseaux sociaux. Savez-vous que mon père a quitté son job à la Development Works Corporation (DWC) pour prêter main-forte au MMM. Et quand il est décédé, ma mère, devenue veuve, n'a rien reçu comme pension. Elle a dû travailler dur pour nourrir mes deux soeurs et moi-même.

On dit que quand vous étiez étudiante, vous avez, vous-même, bénéficié d'aide financière du MMM ?

C'est faux. Ma mère, qui a terminé sa carrière en tant que Ward Manager au sein du ministère de la Santé, a pris des emprunts pour financer mes études. Il se peut que le parti ait apporté une petite contribution financière à la famille, mais je maintiens que c'est ma mère qui a pris le gros des charges financières. En tout cas, c'est malsain ce que racontent des gens.

Est-ce que vous avez obtenu une garantie du MSM que vous serez candidate aux prochaines élections générales ?

Non, pas du tout. Je n'ai reçu aucune promesse non plus. Des gens racontent que j'ai obtenu des valises d'argent et des terrains. Absolument faux. Je suis enseignante et je me contente de ce que je gagne. Je fais de la politique pour aider ma ville (Curepipe) et mon pays.