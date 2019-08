Madagascar: Football - Eddit Bastia quitte l'Elgeco Plus contre sa volonté

Eddit Bastia est à la recherche du nouveau club.

Une triste nouvelle pour Eddit Bastia, le gardien de but d'Elgeco Plus pendant sept ans. Il a dû quitter ce club d'Analamanga contre sa volonté, hier. Selon ses explications, il voulait encore rester mais c'était la décision du président et il l'accepte. « Toute chose a sa fin mais je réclame mes droits car je ne reçois ni ma lettre de libération, ni mon salaire durant ces trois derniers mois », a-t-il annoncé. Depuis son arrivée à l'Elgeco Plus en 2012, son équipe était trois fois vainqueur de la Coupe de Madagascar et trois fois vice-championne, quatre fois sacrée championne d'Analamanga, et avait remporté la Coupe d'Analamanga.

Il a entamé sept matches internationaux avec l'Elgeco Plus en tant que gardien de but. « Pendant sept années, j'ai tout donné à l'Elgeco Plus. J'ai joué de tout mon cœur. Aujourd'hui la direction du club ne veut plus de moi. Merci a tous les staffs et les supporteurs. Bonne chance à tous les joueurs qui sont encore là, merci Président ! », a-t-il publié sur les réseaux sociaux avant d'ajouter qu'il est prêt à la recherche de nouveaux défis et de nouveau challenge.