Madagascar: Municipales à Tana - Ultime combat électoral entre le TIM et l'IRD

De par le comportement politique contestataire de sa population, Antananarivo n'a jamais élu un candidat- maire présenté par le parti au pouvoir.

Une seule candidature a été enregistrée hier à l'OVEC (Organe de Vérification et d'Enregistrement des Candidatures) de Nanisana, celle de Rakotoarisoa Alban présentée par le parti APM (Antoko Politika Madio). Les autres candidats ont encore 14 jours pour déposer leur dossier de candidature aux Municipales de la Capitale. Ce que l'opinion tananarivienne, voire nationale, attend avec impatience, c'est de savoir les noms des candidats que le TIM et l'IRD présenteront dans la course à la mairie d'Antananarivo. D'après nos sources, celui du « Tiako I Madagasikara » serait connu ce week end. Tandis que celui de l'IRD le serait la semaine prochaîne. Entre le TIM et l'IRD, l'élection du 27 novembre sera l'ultime combat du cycle électoral en cours.

Après le second tour de l'élection présidentielle de 2018 et les Législatives du 27 mai 2019, les prochaines Municipales seront le dernier suffrage universel direct où ces deux grandes formations politiques s'affronteront. Tous les coups sont déjà permis en cette période pré-électorale. Le camp de l'IRD verse déjà dans une campagne de diabolisation et de dénigrement contre l'éventuel candidat du TIM qui serait en train de peaufiner sa stratégie pour mieux affronter l'élection de proximité du 27 novembre.

Vérité historique. Au second tour des présidentielles de 2018, les nombres des voix obtenues par les candidats du TIM et de l'IRD étaient très serrés à Tana. Mais, l'écart a été constaté aux dernières Législatives. En effet, les candidats députés présentés par le TIM au niveau des six arrondissements ont obtenu 45.000 voix de plus par rapport à celles recueillies par les candidats alignés par la plateforme IRD. Le débat est ouvert quant à l'éventuelle issue des prochaines Municipales. Historiquement, Antananarivo n'a jamais voté pour un candidat- maire présenté par le parti au pouvoir. En 1959, alors que le PSD du président Philibert Tsiranana était au pouvoir, la Capitale a élu l'opposant Richard Andriamanjato à la mairie. En 1983, le candidat du parti d'opposition AKFM Rakotovao Andriantiana a battu celui présenté par le parti au pouvoir AREMA. De même en 1995, le candidat d'Iarivo Mandroso Guy Willy Razanamasy a gagné les Municipales de la Capitale face au candidat soutenu par le parti au pouvoir. Antananarivo n'a pas dérogé à la tradition en 2000. Il a élu Marc Ravalomanana de « Tiako Iarivo » face au poulain de l'AREMA. Et encore en 2007, alors que le TIM de Marc Ravalomanana était au pouvoir, les électeurs tananariviens ont basculé en élisant Andry Rajoelina à la mairie. Et enfin en 2015, le TIM qui était dans l'opposition a pu faire élire sa candidate, en la personne de Lalao Ravalomanana.

Comportement électoral contestataire. En un mot, Antananarivo a sa propre logique politique que seuls les néophytes et les novices ne comprennent pas. Cette logique politique peut s'expliquer par le comportement électoral contestataire de sa population. Le PSD, un parti ultra-dominant durant la Première République, n'était pas nul à l'époque. De même l'AREMA pendant la deuxième République. Ce parti de l'Amiral Didier Ratsiraka a régné pendant 21 ans. En tout cas, le TIM, le principal parti d'opposition au régime d'Andry Rajoelina, n'a pas encore dévoilé le nom de son candidat ou de sa candidate à la mairie d'Antananarivo. Toutes les supputations sont permises. Ce qui est sûr, c'est que le nom du poulain de « Tiako Madagasikara » dans la course à la magistrature de la ville d'Antananarivo sera connu au plus tard le 12 septembre.