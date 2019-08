Madagascar: Njakatiana au Plaza Ampefiloha

Une réapparition sur une petite scène de la capitale, Njakatiana sera sur la scène du Plaza Ampefiloha ce soir à partir de 19 h 30.

Un véritable moment de retrouvailles pour ce chanteur de charme et ses inconditionnels. Depuis quelques années, cet artiste s'est fait discret, il n'a pas sorti de nouveaux morceaux et a limité ses concerts. Ce deuxième semestre semble être l'occasion pour se remettre en selle. Autant donc choisir une scène minime, loin de ses exploits du passé au Palais des Sports ou à Antsahamanitra. Avec Njakatiana, les performances sont souvent accompagnées de duo, le public espère s'en délecter pour ce rendez-vous.

Iraimbilanja dans son jardin

Des habitués des lieux seront à l'affiche au Piment Café Behoririka aujourd'hui à 21 h, les illustres du rock Iraimbilanja vont y chauffer la soirée. Aux alentours de la soixantaine, la bande à Niry connait très bien ce lieu. Chacune de leur performance au Piment Café est toujours couronnée de succès. Dans une salle souvent bien remplie, les « Mosoara », « Mizora », « Zavavy »sont repris en chœur par des fans d'hier jusqu'à aujourd'hui. Iraimbilanja se fait plus tapageur depuis le début de l'année. Chanteur du rock malgache dans les années '90, on espère retrouver dans les années à venir les fameux concerts « Arendrina ».

Du jazz avec Bekoto

« Jazz it up ! » à l'Alliance française d'Andavamamba ce jour à partir de 19 h avec Bekoto en tête d'affiche épaulé par les musiciens du club de jazz de ce centre français Af Jazz. Ce concert rentre dans le cadre des trente années de l'un des plus anciens clubs de jazz de Madagascar. Au programme, il y aura d'abord un set réservé à l'interprétation des meilleurs standards de la variété malgache. Ensuite, Bekoto va monter sur scène, épaulé par les musiciens de l'Af Jazz. Il va y interpréter ses titres avec une saveur particulière jazzy. Une vraie soirée de mélomanes. Sans doute l'une des meilleures représentations de ce vendredi dans toute la capitale.

Dah'Mama allume le Glacier

Dah'Mama va investir le Glacier Analakely ce soir à partir de 21 h. Cette chanteuse à la voix si particulière, soit on aime soit on n'aime pas, possède tous les atouts pour mettre une bonne ambiance dans ce lieu festif centenaire du centre-ville. Sûrement, elle va se dire qu'elle est « Tompon'ny lakile » sur scène, avant de se blottir dans les bras de « Tonton Sôla », et finir la soirée dans la « Chambre 23 ». C'est ce que veulent les habitué(e)s des lieux : de l'ambiance à profusion et des textes aguicheurs. Pour ceux ou celles qui veulent se défouler, investir la piste de danse sans complexe, cette soirée est à eux.

La Suite 101 se réserve D'alvis

D'alvis sera sur la scène de la Suite 101 Antaninarenina ce soir à 22 h. Connu pour son titre « Tô » dans lequel il crie sa rage de posséder, ce phénomène de la variété malgache fera sûrement une salle comble. Aux dernières informations, il sera entouré de son équipe au complet. D'alvis, c'est également d'autres titres comme « Izy sa izaho », « Mashiro » et bien d'autres encore. Le retrouver sur une scène de la capitale est une opportunité de voir leur idole pour leurs fans. Lui qui se présente rarement à Antananarivo, il pourra également démontrer l'étendue de son talent. Il ne reste à espérer qu'il y proposera des nouveaux titres qui raviront encore plus les noctambules.