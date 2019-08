Madagascar: Mandela Day - Focus sur le changement climatique et la préservation de l'environnement

La Journée internationale Nelson Mandela a été célébrée hier à l'Université d'Antananarivo. Plusieurs activités fédérateurs, favorisant le développement ont été organisées hier avec la participation d'une variété d'acteurs issus de diverses entités.

Une collaboration étroite entre les partenaires de développement et l'Université d'Antananarivo ! L'Ambassade d'Afrique du Sud à Madagascar, les Nations Unies, le Groupe Axian, ainsi que d'autres organisations nationales et internationales ont participé activement à la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela ou Mandela Day, hier à l'Université d'Ambohitsaina, à Ankatso. En effet chaque année, cette journée est célébrée tous les 18 juillet, date de naissance de Nelson Mandela. Diverses activitées sont menées à travers le monde, dans le cadre de la célébration de la Mandela Day, suite à la procolamation de l'UNESCO, le 10 novembre 2009. Durant la journée de célébration, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité, en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle.

Activités. Pour l'Université d'Antananarivo, l'Ambassade de l'Afrique du Sud à Madagascar et leurs partenaires, la célébration s'est tenue hier. Selon les organisateurs, l'objectif est de promouvoir « l'Esprit Mandela ». Outre la cérémonie officielle d'ouverture, une Conférence axée sur le « Changement climatique » est au programme de l'événement. L'après-midi, une activité d'assainissement était menée dans l'enceinte de l'Université et également ses environs, avec la participation des étudiants, des enseignants, du personnel de l'Université, des représentants des dirigeants, du secteur privé, ainsi que des partenaires de développement. « Nous voulons que ces partenariats soient fructueuses, pérennes et avantageuses pour la fraternité universitaire. Des collaborations ont déjà existé entre le Groupe Axian, la CUA (Commune urbaine d'Antananarivo), sous la coordination de l'ambassade d'Afrique du Sud, pour la mise en place de Centre de santé de base niveau 2, à l'Université d'Antananarivo. De même avec les Nations Unies, sur le volet des droits humains. Nelson Mandela est un vrai exemple à suivre, raison pour laquelle, au moins cinq pays africains ont adopté l'hymne nationale d'Afrique du Sud. Beaucoup de valeurs ont été véhiculées par Mandela, qui a mis en valeur l'humanité. Cette humanité ne se limite pas à la réconciliation, mais également à la conservation de la planète. C'est pour cela que cette journée se concentre sur les préoccupations liées au changement climatique », a affirmé Pr Mamy Ravelomanana, président de l'Université d'Antananarivo, lors de l'ouverture de la célébration, au Grand Amphi de la faculté EGS.

Modèle. A noter que Nelson Rolihlahla Mandela a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Il soutient la réconciliation, la négociation, la tolérance et la lutte contre la pauvreté. C'est également un grand défenseur des droits de l'homme. Pour ces nombreuses qualités, et pour avoir mis fin au régime de l'apartheid dans une approche pacifique, Mandela reçoit le prix Nobel de la paix en 1993.