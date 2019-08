Angola: Le pays lance son premier navire de recherches scientifiques

Luanda — L'Angola a lancé jeudi son premier navire subaquatique de recherches scientifiques, fabriqué en Roumanie, doté de la technologie de pointe.

Il s'agit donc d'un Navire "Baía Farta", long 74 mètres, évalué à 80.000.000 $, il opérera tout au long de la côte maritime angolaise.

Selon les autorités, ce navire est en mesure de prêter une assistance scientifique à d'autres pays voisins, à chaque fois qu'il serait sollicité.

Acheter pour améliorer la conservation et l'utilisation des océans, mers et des ressources de la pêcherie, le navire comporte une salle acoustique, quatre laboratoires, une salle de sport, des cabines doubles, une cuisine, un local de service et 15 moniteurs de commande.

Ce navire dispose également trois ordinateurs pour le contrôle Sonar (appareil électronique utilisé généralement en recherche navale pour mesurer la distance entre la surface d'eau et le fond de la mer).

Le navire "Baía Farta" a été inauguré par le ministre d'État chargé de la coordination économique, Manuel Nunes Júnior, dans le cadre de l'ouverture de la troisième édition de la Foire internationale de la pêche et de l'aquaculture (FIPEA / 2019).

S'exprimant lors de cet événement, la ministre de la Pêche et de la Mer, Maria Antonieta Baptista, a déclaré que cette initiative servirait à mener et superviser l'assemblage d'équipements de production et d'exploration à de grandes profondeurs.