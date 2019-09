Afrique de l'Ouest: Autonomisation des personnes handicapées - La Guinée et la Sierra Leone s'activent pour la validation d'un plan d'action conjoint

Le ministère guinéen en charge de l'action sociale, la promotion féminine et l'enfance avec l'appui technique et financier du bureau programme des nations unies pour le développement (PNUD) Guinée organise de ce jeudi 29 au samedi 31 août 2019 à Conakry, l'atelier de validation du plan d'action conjoint de mise en œuvre du protocole d'accord Guinée-Sierra Léone relatif à l'autonomisation des personnes handicapées.

Selon les organisateurs, le concept sud-sud entre la Guinée et la Sierra Leone est né de l'expérience d'Ebola dans les trois pays de l'Union du fleuve Mano (Sierra Leone, Guinée et Libéria) en 2014, où le constat, partagé par le PNUD Sierra Leone révèle que les personnes handicapées étaient exclues de toutes les interventions conçues pour atteindre l'objectif zéro résilient.

Conscients de la nécessité de développer un partenariat sud-sud pour favoriser l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées ont décidé d'engager le processus d'élaboration d'un protocole d'accord. C'est ainsi, après la signature du protocole d'accord le 5 avril 2019 à Conakry, du 26 au 29 mai dernier, les techniciens des deux pays se sont retrouvés à Kambia(Sierra Leone) pour la tenue d'un atelier de réflexion pour l'élaboration d'un plan d'action conjoint.

"Le document de base produit à cette rencontre de partage à toutes les parties pour contribution en vue de sa finalisation. C'est au regard de ce qui précède que les deux pays, en collaboration avec les bureaux pays PNUD, ont décidé d'organiser un atelier de validation dudit plan d'action conjoint de mise en œuvre du protocole d'accord signé entre la Guinée et la Sierra Leone", ont-ils indiqué.

Les objectifs de cet atelier de finaliser et valider le programme conjoint de mise en œuvre du protocole d'accord Guinée-Sierra Leone; Convenir de la meilleure stratégie à adopter pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre appropriée du protocole d'accord ; Définir une feuille de route du processus ; Designer le président du comité de pilotage ; Actualiser la feuille de route.

"Les expériences dans la gestion du handicap sont partagées ; Le plan d'action conjoint est finalisé et validé par les deux parties ; Une stratégie de mobilisation des ressources et clairement définie et est validée ; Une feuille de route de la mise en œuvre du programme conjoint est élaborée et est disponible", sont les résultats attendus.

La cérémonie d'ouverture a connu la présence de Sylvain Ki responsable Unité PMSU/PNUD Guinée, Samuel Palmer chargé de programme PNUD Sierra Leone, Francis Kabia du ministère de l'action sociale de la Sierra Leone et El hadj Bafodé Keita directeur général du bureau de stratégie et développement (BSD) du ministère guinéen en charge de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance.

