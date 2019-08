Nigeria/Burkina Faso: Finale football XIIes jeux africains, Nigeria-Burkina - Les Etalons «sans pression» face aux Flyings eagles

Quoique revanchards, les Etalons juniors veulent jouer sans pression.

C'est ce soir sous le coup de 16h TU au stade Boubker Ammar de Salé que les Etalons juniors disputent la finale en football des XIIes jeux africains face aux Flyings eagles du Nigeria. Le camp burkinabè compte aborder cette rencontre sans pression.

Pour la 2e fois lors d'une compétition internationale en football, le Burkina et le Nigeria se rencontrent à leur premier match et en finale. Il y a 6 ans à la CAN 2013, ils avaient ouvert les rencontres de leur poule par un match nul 1-1. Ils se sont retrouvés par la suite en finale. Le même scenario et les mêmes résultats se répètent à ces XIIes jeux africains au Maroc. Seulement que cette fois-ci, les Etalons juniors veulent inverser le score de la finale. «Nous abordons cette finale avec un esprit de revanche.

Rappelez-vous qu'en 2013, les Nigérians avaient plongé le Burkina dans le noir en nous battant en finale. Nous voulons venger nos aînés» a lâché le capitaine Cheick Djibril Ouattara. Même s'il relativise en déclarant qu'outre cet esprit revanchard qui pourrait les animer, ils vont disputer la rencontre sans pression aucune. Selon lui, le résultat nul

(1-1) face à cette même formation du Nigeria à l'ouverture de la compétition a une explication. «Les Flyings eagles sortent d'une coupe du monde.

Ce qui est le contraire de notre équipe qui a été complètement remaniée après la CAN» a laissé entendre Cheick Djibril Ouattara. Il a promis que lui et ses camarades garderont toujours la même combativité, la même solidarité et la même hargne de vaincre. Le coach des Etalons juniors, Oscar Barro, lui, avoue connaître mieux les Flyings eagles, «une équipe qui allie technique et physique avec un jeu basé sur les côtés». Il a indiqué avoir son petit plan pour les contrer. La rencontre est prévue au stade Boubker Ammar de Salé à 16h TU (17h heure locale).