Burkina Faso: MPP Banwa - Le secrétaire provincial à la barre pour abus de confiance

L'affaire du sucre perdu puis dit-on, retrouvé, continue d'ébranler la section provinciale des Banwa du Mouvement du peuple et le progrès (MPP).

L'on s'en souvient, à la faveur du mois de jeûne 2019, la direction du parti avait décidé d'offrir 60 cartons de sucre à ses militants musulmans des Banwa. Lors de la distribution de ce sucre, le secrétaire provincial, Bagnoa Yaro Modeste, a fait savoir à ses camarades que 11 cartons seraient tombés dans l'eau entre Bobo-Dioulasso et Solenzo et seulement 49 seront partagés. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un lever de bouclier et certains se sont aussitôt rués aussitôt à la brigade de gendarmerie pour porter plainte contre lui qu'ils soupçonnent d'avoir abuser de leur confiance. Ironie du sort, quelques semaines après, une partie du sucre aurait été retrouvée et déposée à la gendarmerie. Mais 10 militants de la section s'étaient déjà constitués partie civile auprès du tribunal de Grande instance de Dédougou. Après une première comparution le 19 août, les deux parties ont été convoquées à nouveau à comparaître le 2 septembre 2019 à la barre. Affaire à suivre donc.

La fête du «shitoumou», c'est du 2 au 8 septembre 2019

Le rendez-vous annuel des amateurs des chenilles encore appelés «shitoumou» se déroulera du 2 au 8 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso. Le comité d'organisation de cette fête était face à la presse le samedi 24 août 2019 pour dérouler les grandes articulations de cette 15ème édition. Cette édition, ont-ils souligné, est placée sous le sceau de l'implication de la commune de Bobo-Dioulasso avec une subvention au rayonnement de cette fête. Après plusieurs années d'errements, la fête du «Shitoumou» revient sur son tout premier site à la place de la mairie centrale. En tout cas, c'est l'annonce faite par le président du comité d'organisation, Lassina Sanou. Côté innovations, outre la remise de trophées à deux personnalités ayant marqué l'année 2019, à Bobo-Dioulasso, les sept soirées seront animées par des artistes locaux. Le bouquet de cette fête sera marqué aux dires des organisateurs, par une démonstration de magie par Andèr trinité du Mali.

Bitumage du tronçon Koundougou-Solenzo : l'entreprise TSR/GTI en tournée à Solenzo

Une équipe de l'entreprise TSR/GTI attributaire du marché de bitumage de l'axe Koundougou- Solenzo séjourne actuellement à Solenzo. Ce jeudi 29 août 2019, la délégation a échangé avec le Haut-commissariat de la province des Banwa entouré des autorités communales, des OSC et des hommes de médias. Les échanges ont concerné différentes aspects techniques et sociaux des travaux. Mais la question qui était sur toutes les lèvres est la date du démarrage effectif des travaux, et la base vie de l'entreprise.