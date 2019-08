Sénégal: HCDS / Secteur de l'éducation - Pour une accélération de la matérialisation des accords

Ousseynou Baba Ly, le président du Hcds (secteur de l'éducation) a insisté sur les sujets abordés au cours de leur séjour à Saly ouvrant des facilitations pour la stabilité du système et méritant une attention particulière.

Ainsi, il a convoqué les accords du 30 avril 2018 entre le gouvernement et les syndicats. Selon lui, le monitoring des accords est essentiel pour un bon suivi. Il a souhaité une accélération de la matérialisation des accords. Il trouve que la rencontre de Saly est porteuse d'espoirs. Son souci c'est aussi l'effectivité des échanges et les négociations avec les syndicalistes des corps de contrôle, les inspecteurs de l'éducation.

Abdourahmane Guèye, le porte-parole des sept secrétaires généraux de syndicats, a loué la 5ième édition des rencontres de pré-rentrée des classes sous la direction du Hcds. Il a considéré la démarche comme un pas de plus vers une école stable et de qualité. Il a présenté l'atelier de Saly-Portudal comme un moment d'évaluation des accords signés en 2018 avec les syndicats d'enseignants. Il a magnifié la systématisation du Hcds investi dans sa mission d'instaurer un dialogue fécond entre l'Etat et les enseignants. Il a rappelé le statut de médiateur du Hcds qui exige de lui des recommandations fortes. Ses propositions englobent la tenue de rencontres semestrielles pour des évaluations à démultiplier au niveau de la base. Il n'a pas manqué de dire tout l'espoir placé sur le Programme de modernisation de l'administration (Pama). Il a réitéré son soutien à la préservation de l'école publique.

UNE CAPACITATION DES ACTEURS POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION DU DIALOGUE ET DES OBJECTIFS A ATTEINDRE

Thierno Abass Diallo, au nom des associations de la société civile dans le secteur de l'éducation, est revenu sur l'importance de cette rencontre de partage et d'échanges. Selon lui, les attentes et les enjeux dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent exigent des efforts. En ce sens, il a loué les modules de formation dispensés au cours de leur séjour à Saly-Portudal.

Pour lui, la pertinence des idées avancées par les acteurs explique largement une volonté d'atteindre les objectifs fixés avec l'ensemble des composantes du Hcds (secteur de l'éducation). A l'en croire, les conditions optimales de dialogue, la formation et l'acquisition de connaissances nouvelles dans la recherche de l'efficacité participent aussi de l'outillage des acteurs. Ils ont aussi eu une idée du Programme de modernisation de l'administration et de méthodologie de travail, en plus de la connaissance du circuit du visa.

La prévention des conflits dans la fonction publique reste un souhait dans le but d'arriver à avoir de meilleurs rendements. Pour lui, c'est une nécessité vitale d'ériger l'éducation et la formation en sur priorité, avant de dire: «la stabilité du système est un gage de réussite et de performance». Il a incité à un travail pour la décrispation, passant par une invitation des acteurs à respecter le protocole d'accord signé et diligenter le traitement des questions qui ont fait l'objet d'accord entre l'Etat et les syndicats.