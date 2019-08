Sénégal: Sédhiou / Inondations dans plusieurs quartiers de la ville - Le déluge de l'eau fait de nombreux sinistres

La ville de Sédhiou et sa région ont reçu hier, jeudi soir 29 août, une forte quantité d'eau de pluie. Beaucoup de foyers inondés sont sinistrés et ont passé la nuit à la belle étoile et sous les eaux. Toutefois, aucune estimation du volume d'eau n'est disponible ni celle des dégâts causés par la furie des eaux.

C'est en effet une corde de pluie qui s'est abattue sur Sédhiou et sa région hier, jeudi 29 août. Elle avait commencé par de petites averses avant que les vannes ne s'ouvrent depuis le crépuscule jusque tard dans la soirée (nuit). Aucune estimation n'est encore disponible, mais de mémoire de nombre de citoyens, une si abondante pluie ne s'est pas abattue sur la ville de Sédhiou ces dernières décennies. Avec la nuit tombante, il était difficile de faire le constat général, mais le déluge de l'eau a envahi bon nombre de foyers.

Au quartier Moricounda, beaucoup de maisons situées sur le versant du plateau de la ville sont sinistrées. Certaines maisons sont entièrement submergées par les eaux. Un septuagénaire qui déclare avoir fait 34 ans dans ce quartier témoigne n'avoir jamais vécu une telle situation et moins encore recevoir de l'eau jusque dans sa chambre à coucher.

A Montagne-Rouge aussi, la canalisation en construction a versé son trop plein d'eau dans les foyers qui la ceinturent, détournant de fait le sens de l'eau jusque dans les maisons. Par endroit, la furie des eaux a fait chuter des pans de murs de clôture. Goudomp et Bounkiling ont aussi reçu de fortes quantités d'eau, hier jeudi.

Les dégâts sont importants et plusieurs foyers sinistrés ont sans doute passé la nuit à la belle étoile et sous l'eau. Ce qui, naturellement, posera des problèmes de salubrité et de risque de maladie. D'où un recensement rapide des sinistrés en vue d'une prompte prise en charge des victimes des inondations.