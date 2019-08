Sénégal: Nouveautés dans sa grille de programmes - Canal+ lance la chaine trace Afrikora

Pour faire plaisir à ses abonnés, les chaines Canal+ reviennent encore avec des nouveautés en élargissant leur grille de programmes. Il s'agit du lancement d'une nouvelle chaine dénommée «Trace Afrikora», de la reprise des grands championnats, de nouvelles émissions, du cinéma et du divertissement.

«Il s'agit de grands magazines qui sont de retour avec de très belles créations, le lancement de la nouvelle chaine qui est dédiée aux musiques et aux cultures du Sénégal, du Mali, de la Guinée-Conakry et de la Gambie», a fait savoir directeur général de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello hier, jeudi 29 août, face à la presse. Dénommée «Trace Afrikora», la nouvelle chaine dont le chanteur Waly Seck est ambassadeur, offre ainsi de la «visibilité aux artistes de référence du Sénégal et de la sous-région».

En effet, avec la série A, le championnat italien rejoint ainsi l'offre de football des chaines Canal+ avec le feuilleton des grandes équipes italiennes et des stars évoluant dans ce championnat sans oublier le nouveau magazine «King of the day» présenté par Nicolas Tourriol et Laurie Delhostal. «Avec l'arrivée de la série A, les abonnés des chaines Canal+ peuvent plus que jamais se réjouir d'accéder à des offres de football les plus complètes au monde avec un catalogue prestigieux comprenant notamment l'UEFA Champions League, la Ligue 1, la Premier League, la Liga mais également les championnats turc et écossais sans oublier le meilleur football africain».

Pour la coupe du monde FIBA 2019 qui se tiendra du 31 août au 15 septembre prochain en Chine, une large couverture est proposée sur les antennes des chaines Canal+. Outre le sport, il y'aura également sur les chaines de Canal+ la première émission d'aventure africaine dont la première diffusion est prévue le 21 septembre. Elle s'appelle «Fort Boyard Afrique».

Dans laquelle émission, vont participer plusieurs célébrités dont les chanteurs Pape Diouf, Maréma Fall, Assalfo du groupe Magic System. Elle est composée de 10 épisodes de 70 mn chacun. Quant au cinéma, les chaines Canal+ vont revenir sur les films «Atlantique» de Mati Diop et «Le Père de Nafi» réalisé par Mamadou Dia qui ont récemment gagné des prix.

Les administrateurs de Canal+ Sénégal, comptent se lancer sur le volet social. Ils prévoient pour cette prochaine rentrée scolaire d'offrir des kits scolaires aux enfants des familles démunies.