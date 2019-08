Sénégal: Ndiaganiao / Entre difficultés de mobilité et manque d'alternatives de développement - Le décollage de la commune compromis

Aller dans la commune de Ndiaganiao relève du parcours du combat. Du reste, c'est le constat fait. Une route avec des mares aux canards et de multiples nids de poule se présente en un tracé accidentogène par endroit. Malgré les nombreux appels de la société civile et des chauffeurs, les choses peinent à bouger. Joseph Diap s'est érigé en porte-parole de la commune pour parler au président de la République, à travers une lettre ouverte, pour évoquer les problèmes d'infrastructures et le manque d'alternatives de développement.

Selon ce dernier, la commune de Ndiaganiao croule entre des difficultés liées au problème de mobilité et l'absence de vision pour un développement de la collectivité locale. Cela est une vérité palpable, relève Joseph Diap. Ce vœu, pour lui, est la définition d'une bonne politique de désenclavement, de formation et de financement des jeunes pour leur permettre de faire de l'auto emploi ou d'entreprendre leur proposant des pistes et ouvertures vers des activités pouvant leur assurer ou servir de sources de revenus. Il n'a pas caché ses intentions, en digne fils de Ndiaganiao, de se lancer dans la course à la mairie de la commune et travailler à changer cette localité. A l'en croire, sa commune ne mérite pas ce destin. Il a mis en avant les nombreux ressortissants de ce terroir, des ressources humaines ayant des compétences pour gérer Ndiaganiao de manière superbe.

Joseph Diap reste convaincu que l'appareil politique local et le jeu des alliances ne sont étrangers au devenir compromis de la commune. Pour lui, les efforts de la coopération décentralisée ne sont pas à exclure car apportant plus d'une fois des choses nécessaires au développement de la commune. En l'absence de changements pouvant participer à l'amélioration du cadre de vie, il se demande à quand la fin de ce calcaire dans la commune de Niadiar, de Jean Meïssa Diop et de beaucoup d'autres cadres politiques et administratifs.