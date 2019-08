Mali: Basketball - Le malien Hamane Niang, nouveau president de la Fiba

Les délégués de 156 fédérations nationales présentes au XXIe Congrès de la FIBA ont élu aujourd'hui le nouveau président et les nouveaux membres du Bureau central pour la période 2019-2023.

Hamane Niang, qui succède à Horacio Muratore au poste de président, a été élu à l'unanimité. Il était vice-président de la FIBA et président de FIBA Afrique durant le cycle 2014- 2019, lui qui avait auparavant été président de la fédération malienne de basketball et ministre des sports de son pays. Hamane Niang déclare : « Je tiens à sincèrement remercier les fédérations nationales pour la confiance qu'elles ont placée en moi aujourd'hui. C'est avec humilité que j'accepte cette responsabilité. Je promets de me vouer complètement à la FIBA tout au long de mon mandat et de servir les intérêts de notre sport adoré aux quatre coins du monde. Nous sommes l'instance dirigeante du basketball et nous devons continuer à endosser un rôle de leader dans le développement de notre sport. Ensemble, nous pouvons devenir la communauté sportive la plus populaire du monde. »L'Allemand Ingo Weiss a été quant à lui réélu pour un second mandat comme trésorier de la FIBA.

Les membres du Bureau central, ainsi que le nouveau président et le nouveau trésorier, rejoignent le secrétaire-général de la FIBA Andreas Zagklis et les présidents des cinq régions de la FIBA - Anibal Manave (Afrique), Carol Callan (Amériques), Sheikh Saud Bin Ali Al-Thani (Asie), Turgay Demirel (Europe) et Burton Shipley (Océanie) - pour la période 2019-2023.

Le Bureau central nommera un représentant de la National Basketball Association (NBA) et un représentant des joueurs. De plus, le Bureau central se réserve le droit de désigner des nouveaux membres (avec droit de vote) pour leur vision, leurs connaissances et leur expertise. Le nouvellement constitué Bureau central se réunira pour la première fois le samedi 14 septembre à Beijing, à l'occasion du week-end final de la Coupe du Monde FIBA 2019.