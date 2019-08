Sénégal: Kanel - Problématique de l'eau dans le Lowre et le Ferlo de Aoure - Bientot un forage multidimensionnel pour alimenter plus de 40 villages et hameaux

L'incapacité des vieux forages de plus en plus en déphasage avec l'évolution exponentielle des besoins et l'impossibilité de foration du fait de la dureté du socle dans plusieurs de ses localités, ont concouru à positionner l'arrondissement de Orkadiéré dans un déficit structurel de manque d'eau.

Surtout dans la contrée de Lowré et celle du Ferlo de la commune de Aouré où la demande d'accès à une eau potable, s'est toujours positionnée au devant des doléances pressantes des populations. La dernière en date étant celle, qu'elles ont formulée, au ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, lors d'un comité régional de développement spécial tenu dans la salle de conférence de la gouvernance de Matam.

Rencontre durant laquelle, l'autorité en charge du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, s'était fait l'urgence d'apporter une solution au problème du manque d'eau.

Près d'un mois seulement après la déclaration du ministre, une équipe de techniciens est déjà sur le terrain multipliant les rencontres avec les populations en présence des autorités administratives et locales pour partager sur les questions de faisabilité ayant trait à l'accès en eau.

La dernière rencontre qui s'est tenue hier, jeudi 29 août, dans la commune de Bokiladji en présence du député, Daouda Dia, questeur à l'assemblée nationale, a permis de s'accorder sur l'une des options parmi les deux qui étaient envisagées. Devant l'idée de procéder au transfert d'eau, à partir du fleuve sur un linéaire de 12 km, il a été retenu, aux regards des différentes données techniques, la construction d'un forage multidimensionnel à Doundé, un village situé dans la commune de Aouré, qui offre des possibilités de foration plus souples. Le transfert d'eau se fera sur un linéaire de 35 km.

Saluant avec solennité la réaction des pouvoirs publics, le questeur à l'assemblée nationale a émis le souhait de voir le projet s'inscrire dans les dimensions d'un «fast-track».

«Avec ce forage multidimensionnel, l'Etat va prendre en charge l'une des doléances les plus pressantes des populations de Lowre et du Ferlo de Aouré qui permettra, à terme, à une quarantaine de villages et hameaux, d'accéder facilement à une eau potable sans danger», a-t-il conclu.