Sénégal: Saly-Portudal / Pour une année scolaire apaisée - Le monitoring des accords souhaité par toutes les parties

Mamadou Talla, le ministre de l'Education nationale, a présidé, hier jeudi à Saly-Portudal, la clôture de la rencontre de prérentrée 2019 du Haut Conseil du Dialogue Social (Hcds - secteur de l'éducation), en présence de la présidente de cette structure, Madame Innocence Ntap Ndiaye.

Les partenaires sociaux et le Hcds ont échangé autour du thème: «Contribuer à la pacification du secteur éducatif par une meilleure prévention et une gestion plus efficace des conflits». Des engagements pris présagent d'une stratégie mettant en avant un suivi du monitoring de l'évaluation fiée dans un temps déterminé des accords signés avec les syndicats, dans le but d'avoir une année scolaire stable et apaisée.

Mamadou Talla, le ministre de l'Education nationale, relève que le dialogue et la concertation dans le secteur de l'éducation est une nécessité et un fait permanent mais aussi le monitoring des accords.

A l'en croire, le dialogue est un instrument de régulation pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Ainsi, pour lui, la dynamique de construire un dialogue social doit être une préoccupation de l'ensemble des acteurs pour répondre aux attentes de la communauté éducative. Selon lui, le dialogue social ouvre les portes de l'inclusion, dans un cadre permanent d'échanges féconds.

Pour le ministre de l'Education nationale, l'apaisement du climat social reste une priorité, à côté de quatre autres dans le secteur de l'éducation, après plus de deux décennies de perturbations annihilant tous les efforts faits dans le but de mieux porter le système éducatif. Les autres priorités restent liées au système, son efficacité, le renforcement des capacités des enseignants, l'éducation de base pour tous et la systématisation de l'éducation à la valeur pour tous. Il a rappelé la place centrale de l'élève et du maître dans ce système éducatif.

Madame Innocence Ntap Ndiaye voit le Hcds comme un facilitateur. Son désir est de voir l'évaluation à mi-parcours des accords pour leur meilleure mise en œuvre et avoir un environnement scolaire calme et apaisé. Ainsi, pour elle, la révision des accords permet de faire des pas. Elle a loué les efforts faits dans l'éducation et la formation dans le but de sauvegarder un espace scolaire apaisé et calme.