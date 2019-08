Ile Maurice: Agression alléguée d'un officier du NSS - Le suspect libéré

Partagez cet article

Il a été arrêté le mercredi 28 août, à la suite de l'agression d'un officier du National Security Service (NSS).

Le suspect, un habitant de Plaine-Verte âgé de 33 ans, a comparu devant la cour de district de Port-Louis aujourd'hui. Une accusation provisoire d'«assault of an agent of civil authority causing effusion of blood» a été retenue contre lui.

Le trentenaire a expliqué qu'il aurait remarqué la présence d'un homme tout près de l'hôtel Pakistan. «J'ai informé l'homme qui n'a guère décliné son identité que je compte porter plainte contre lui pour violation à la vie privée. Ce à quoi il m'a répondu 'to pu koné ki mwa'», a déclaré le suspect.

Assisté de Mes Hisham Oozeer et Nadeem Hyderkhan, le Portlouisien a réfuté les allégations portées contre lui. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté conditionnelle et il s'est acquitté d'une caution de Rs 2 000 et d'une reconnaissance de dette de Rs 5 000.