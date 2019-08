Congo-Brazzaville: Enseignement technique privé - Soixante-dix établissements privés agréés par le ministère de tutelle

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Nicéphore Fylla de Saint-Eudes, a insisté, le 29 août à Brazzaville, sur l'agreement et la normalisation des connaissances dans les écoles et instituts techniques privés du Congo, à l'ouverture des travaux de la septième session du conseil national de son sous- secteur.

« Le temps du tâtonnement est révolu. Les promoteurs d'établissements d'enseignement privés, le temps du patronat est fini, vos structures doivent obéir à la nouvelle réglementation », a indiqué le ministre Nicéphore Fylla de Saint-Eudes.

Les conseillers et commissaires ont également planché sur les travaux du secrétariat technique et les conclusions d'enquêtes de terrain de ce sous-secteur éducatif. En définitive, sur cent-dix dossiers des établissements d'enseignement privés en examen, soixante-dix ont reçu un avis favorable et quarante n'ont pas eu d'agreement, soit un pourcentage de 63,63%.

En outre, ils vont veiller au respect du rendement scolaire des écoles et instituts techniques privés dont le taux de réussite des apprenants aux examens d'Etat pour les établissements d'enseignement privés a été fixé à 50% par le ministère de tutelle, lors de la sixième session du conseil passé.

« Face à un monde de plus en plus exigeant en matière de qualité et de compétences, nos établissements d'enseignement privés devraient répondre au besoin de l'emploi et se situer à une dimension mondiale », a indiqué le ministre de l'Enseignement technique et professionnel.

Rappelons que l'enseignement technique privé dispose d'un conseil national, une instance consultative placée sous la présidence du ministre de tutelle. Il a également la fonction de juridiction administrative. Ce coneil rassemble notamment tous les acteurs de la communauté éducative.

Avec beaucoup de rigueur et d'objectivité pour l'arrimage des établissements à la nouvelle donne, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, de la Formation qualifiante et de l'Emploi insiste plus sur le financement des plateaux techniques des écoles de formation professionnelle ainsi que des centres de métiers. L'enseignement technique privé représente 50% de l'offre de formation au Congo.