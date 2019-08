Congo-Brazzaville: Durquap organise un concours de la Sape à Moukoundzi Ngouaka

L'évènement a lieu le 31 août prochain à Moukoundzi Ngouaka, dans le premier arrondissement de Brazzaville. Dénommée soirée des Sapeurs, cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) que la coordination voudrait bien rendre visible.

Encore appelé Fabuleux Moukoundzi Ngouaka, cet évènement culturel placé sur le thème de la sape « Ta Sapa » qui veut dire littéralement mettons-nous sur notre 31 ! sera un moment pour les jeunes, femmes et hommes amoureux du vestimentaire de prouver leurs compétences afin d'arracher le Prix du jury. Quinze candidats issus des treize zones que compte le quartier se sont déjà fait inscrire auprès du bureau du Comité local du développement (Colode).

Ces derniers seront briefés sur les objectifs et les réalisations du projet Durquap ainsi que sur les thématiques identifiées (hygiène, assainissement, ... ). Les candidats se serviront de ces connaissances pour élaborer le message qu'ils défendront le jour J.

Cette journée culturelle est un évènement organisé par le maître d'œuvre sociale (MOS) du projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, afin de communiquer avec les populations de ce quartier sur le projet.

Le concours « Ta Sapa, ta ba propre » veut primer le meilleur sapeur du quartier Moukoundzi-Ngouaka qui se serait exprimé par le vestimentaire et la connaissance du projet. Il s'agit donc de créer toutes les conditions nécessaires pour la mobilisation et la participation de toutes les composantes nécessaires au développement du quartier.

Ce concours est ouvert non seulement à toutes les personnes du quartier Moukoundzi-Ngouaka mais aussi aux couples de ce quartier par l'activité « Libala ya bosembo », qui consiste également à la connaissance du projet Durquap par le couple et la connaissance parfaite de son conjoint ou sa conjointe.

En effet, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes (Sape) est une mode vestimentaire originaire du Congo. Ce courant est comparé au dandysme et ses adeptes, appelés les sapeurs, s'habillent chez les grands couturiers, et pratiquent la sapologie.

La Sape est l'expression de la beauté ; l'élégance et la propreté. Le Durquap permettant l'embellissement, la propriété, l'amélioration du cadre de vie et le bien-être des habitants du quartier à travers sa réalisation associe ainsi la sape afin de mieux faire connaître ce grand projet salutaire aux populations bénéficiaires. C'est le sens d'être de cette manifestation autour des activités ludiques, culturelles et principalement ce concours de Sapologie.

Par ailleurs, la journée culturelle sera également l'occasion pour les femmes de collecter les fonds afin d'alimenter la caisse féminine qui est en train d'être mise en place avec l'appui du MOS. Cette collecte se fera à travers un appel de fonds et la vente de produits divers par les femmes du quartier.

Que le meilleur gagne !