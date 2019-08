Congo-Brazzaville: Télévision - La rumba congolaise à l'honneur sur Arte

Qui n'a jamais dansé la rumba n'est pas Congolais ! Mais savez-vous son origine, son histoire, son voyage à travers le temps et les continents ?

La chaîne culturelle franco-allemande Arte (Association relative à la télévision européenne) nous invite au voyage en diffusant un reportage de treize minutes consacré à la rumba congolaise.

La réalisatrice Anne Loussouarn remonte le temps à travers cette invitation au voyage en rappelant : « La rumba a épousé l'histoire sans jamais perdre son âme et qu'elle est la fierté de la musique congolaise ». Si vous ne le saviez pas, vous apprendrez que la rumba a trouvé ses racines à travers la danse kumba, comme l'explique Sylvie Bayonne invitée à témoigner sur ce pan de l'histoire : « C'est une danse avant tout de séduction. La particularité, c'est cette manière de danser avec le nombril, «Kumba », ce que l'on pourrait appeler la danse de la fécondation, celle qui serait à l'origine de tout ce qui pousse, qui grandit, c'est la mère. Le nombril c'est la base même de la création ».

Dans la baie de Loango, sur la route de l'esclavage, c'est à l'ombre de trois vieux et imposants manguiers qu'au XVe siècle les marchands ont fait le tri de meilleurs « lots » pour les embarquer sur des navires à destination de l'Amérique latine. Deux millions d'esclaves qui n'ont eu pour seuls bagages que leur culture et leur âme. Et la « kumba » de traverser l'Atlantique... Dans les années 30, les guitares et maracas de Cuba viendront se greffer à la « kumba » des champs de coton, la « kumba » devient alors la « rumba ».

Au fil du temps, la rumba a retraversé dans l'autre sens l'Océan atlantique pour revenir sur ses terres d'origine. Court et concis, superbement réalisé, le reportage d'Anne Loussouarn voyage de la Baie de Loango à Kinshasa, nous parle tour à tour de Jeannot Bobenga, ou d'African Jazz, de « Indépendance Tsha Tsha », célèbre tube des années 60, ou encore de Papa Wemba. Une belle leçon d'histoire parfaitement résumée en moins d'un quart d'heure, des images soignées, des témoignages captivants, une voix off très agréable et la rumba congolaise dans le rôle principal ! Le reportage « la rumba oui mais congolaise » est disponible sur le site Arte.TV