Congo-Brazzaville: Mode - Laëtitia Kandolo, la jeune créatrice et styliste qui habillent les célébrités internationales

Styliste, directrice artistique, entrepreneuse congolo-française, Laëtitia Kandolo s'est fait une place dans l'univers de la mode grâce à ses remarquables collections avec des célébrités mondiales et sa marque prêt-à-porter made in Kinshasa « Uchawi ».

La styliste de 26 ans, Laëtitia Kandolo, a réalisé en très peu de temps ce que d'autres parviennent à réaliser pendant toute une carrière. C'est à elle que l'on doit certains costumes de scène des célébrités américaines telles que Madonna, Beyonce, Alicia Keys, Kanye West. La jeune femme a même habillé Rihanna pour les Grammy Awards, Fally Ipupa pour les photos de son album « Tokos », etc.

Son parcours assez noble avec des expériences uniques et un profil jeune inspire plusieurs personnes. « Quand je suis partie de New York pour Paris, j'ai passé des entretiens dans de grandes entreprises, des médias et des marques vraiment intéressantes car j'avais envie de rester en France. Mais mon âge a été un frein. C'est alors que j'ai pris la décision de m'envoler volontairement », a déclaré la jeune styliste.

Elle a débuté sa carrière juste avant d'intégrer l'école de mode parisienne, ESMOD, où elle a obtenu un bachelor en fashion-business. A propos, elle a notamment collaboré en tant que styliste avec Sarah Diouf pour le magazine Ghubar, ensuite dans une collection avec Mario Faundez pour le Wad magazine.

Perfectionniste, la styliste freelance, plongée dans l'univers de l'art, décide finalement en 2015 de lancer sa propre marque et s'envole vers Kinshasa pour réaliser intégralement la conception de son projet. « J'ai pris conscience que je participais à l'élaboration des collections des autres en oubliant mes propres rêves. J'ai eu la chance de côtoyer de grands noms de la mode avec qui j'ai beaucoup appris et qui m'ont permis de développer mon côté créatif. J'ai voulu signifier cette chance et ce parcours dans le nom de ma marque Uchawi, qui veut dire "Magie" en Swahili », confie-t-elle.

La jeune créatrice a livré deux collections dont les looks sont remarquables de par leur allure chic, décontractée le jour et distinguée le soir. On y retrouve dans ses créations un mélange de wax et de tissus orientaux, des étoffes made in France. « Ce n'est pas le vêtement qui habille, c'est notre personnalité qui habille le vêtement. Tu peux porter un tee-shirt blanc et un pantalon noir et qu'on te dise tu es super bien habiller comme tu peux porter une robe qui coûte 5 000 euros et ne rien gagner », a laissé entendre Laëtitia.

Désireuse de retrouver ses racines, Titia, comme on la surnomme, confectionne toutes ses créations à Kinshasa en vue de faire rayonner le savoir-faire local. Son challenge est aussi de partager son expertise avec les étudiants et jeunes diplômés de l'Institut supérieur des arts et métiers). Ensemble, ils travaillent sur la marque et produisent des vêtements. « Parfois les étudiants disent qu'ils n'ont jamais travaillé les matières que je leur propose. C'est important pour moi qu'ils ne fassent pas que de la production mais qu'ils apprennent. J'espère que produire sur place va éveiller d'une manière ou d'une autre l'industrie textile au Congo et partout ailleurs et déployer une plus belle image de ce qu'est la mode sur le continent », a-t-elle indiqué.

Talentueuse, la styliste poursuit un autre dessein, celui de fonder une maison des artistes pour explorer les domaines artistiques encore inconnus pour elle. « J'ai l'avantage de travailler avec beaucoup de chanteurs, musiciens, photographes, peintres et réalisateurs. J'aimerais bien connecter tous ces talons et développer des projets, avoir des studios de création et faire une passerelle entre le Congo et d'autres pays », a déclaré la styliste.