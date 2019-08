Sénégal: Le G7 salue l'approche du HCDS pour "un dialogue permanent"

Saly-Portudal (Mbour) — Le G7, du nom du groupe de syndicats considérés comme les plus représentatifs de l'enseignement, salue la volonté du Haut conseil du dialogue social (HCDS) d'instaurer "un dialogue fécond, sincère et permanent" dans le secteur de l'éducation.

S'exprimant au nom du G7, au terme de la cinquième session pré-rentrée scolaire du HCDS, jeudi à Mbour (ouest), le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN), Abdourahmane Guèye, a salué et encouragé la volonté du HCDS de contribuer à l'instauration d'un "dialogue fécond, sincère et permanent" entre les acteurs du secteur de l'éducation.

"Par ma voix, les partenaires sociaux réunis dans le G7 voudraient saluer la dynamique partenariale et l'esprit patriotique qui ont prévalu durant cette rencontre", a dit le syndicaliste.

Selon lui, à l'issue de cette rencontre, "un pas de plus a été franchi pour l'érection d'une école viable, stable et pacifiée" et pour "une école de qualité pour tous".

Il estime que la mise en œuvre du Programme d'appui pour la modernisation de l'administration (PAMA) suscite du côté des syndicats d'enseignants "beaucoup d'intérêt et d'espoir" relativement à l'apurement des stocks des dossiers et l'allègement des circuits internes et externes pour la production des actes administratifs sur l'évolution de la carrière des enseignants.

La session pré-rentrée scolaire du HCDS se veut un dispositif de veille et de prévention des conflits et constitue un mécanisme de renforcement des capacités des acteurs pour promouvoir une stabilité durable du système éducatif.

L'édition 2019 qui a duré quatre jours (26-29 août) a permis de passer en revue les accords liant le gouvernement du Sénégal aux organisations syndicales du secteur public de l'éducation et de la formation.

"En organisant chaque année cette session, le HCDS permet aux acteurs du système éducatif de disposer d'un espace d'échanges afin de discuter des enjeux et défis qui interpellent l'avenir de l'école sénégalaise et de ses acteurs", a dit la présidente de l'institution de dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye.

Elle a réaffirmé la volonté des conseillers de jouer leur partition pour un apaisement du climat social dans tous les secteurs, celui de l'éducation surtout.

"Il faut que le dialogue soit érigé en mode de gouvernance au Sénégal", a-t-elle fait valoir, soulignant que l'évaluation des recommandations et du niveau de mise en œuvre des accords, ainsi que les divers commentaires issus de cette session, "témoignent de tout le sérieux qui a caractérisé les travaux".

"Nous sommes aujourd'hui certains que des efforts louables sont certes réalisés dans bien des domaines. Toutefois, force est de reconnaître qu'il reste du chemin à parcourir pour, ensemble, matérialiser l'intégralité des accords et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation dans une société sénégalaise solidaire", a conclu Mme Ndiaye.