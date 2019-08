Sénégal: Inflation - Stabilité des prix au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2019, souligne la DPEE, les prix à la consommation sont restés globalement stables en variation trimestrielle. Comparativement à la même période de 2018, ils ont progressé de 1,4%, tirés par les «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (+2,1%) et par l'enseignement (+2,3%).

Pour sa part, l'inflation moyenne sur les six premiers mois de 2019 est ressortie à 1,0%. S'agissant de l'inflation sous-jacente (hors énergie et produits frais) du deuxième trimestre 2019, elle est évaluée respectivement à 0,5% et 1,2%, respectivement en variation trimestrielle et en glissement annuel.

Sur les deux premiers trimestres de 2019, elle est ressortie à 0,8%. En termes d'origine, les prix des produits locaux ont connu au deuxième trimestre 2019 des hausses de 0,1%, en rythme trimestriel, et 1,7% en glissement annuel. Pour ce qui est des prix des produits importés, un repli (-0,1%) des prix est observé au deuxième trimestre de 2019, en variation trimestrielle. Sur un an, ils ont progressé de 0,9%.

En rythme trimestriel, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont baissé de 0,5%, au deuxième trimestre 2019. Cette situation est principalement expliquée par la baisse du prix du poisson frais (-13,9%) et du sucre (-0,8%).

En effet, les débarquements de la pêche se sont confortés sur la période, à la faveur de la délivrance de licences par les autorités mauritaniennes et des conditions biologiques favorables. En comparaison à la même période de 2018, les prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées ont progressé de 2,1% au deuxième trimestre 2019, en liaison avec les pains (+3,6%), les céréales non transformés (+2,8%) et le poisson frais (+2,5%). Sur les six premiers mois de 2019, ils ont également augmenté de 1,3%, tirés par les « légumes frais en fruits ou racine » (+4,5%), le bœuf (+3,9%) et les céréales non transformés (+1,5%).