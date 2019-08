Gabon: Ndjolé - Dane Wilfried fait de la coiffure sa passion

"L'homme ne vit que de ce qu'il produit" nous dit Dane Wilfried Bita Kombila. C'est un jeune gabonais de la ville de Ndjolé, qui fait de la coiffure sa passion et gagne dignement sa vie.

C'est un salon de coiffure en plein cœur du marché de la ville de Ndjolé. Dane Wilfried Bita Kombila, ce jeune gabonais y trouve son compte. Chaque jour, il attend patiemment ses potentiels clients pour les rendre beaux. Inspiré par ses ainés, Dane Wilfried fait de la coiffure son "gagne-pain ". Chaque jour,il est présent à son poste. « Je suis fier de ce que je fais. C'est mon gagne-pain quotidien. Je suis autonome et je ne tends pas la main ou cherche à mendier. L'homme ne vit que de ce qu'il produit. C'est ma philosophie de vie » nous confie-t-il avec un sourire qui dicte sa fierté.

Dane Wilfried Bita Kombila trouve du plaisir à coiffer et rendre ses clients tout beau. Il dit avoir des abonnés. Il les traite avec beaucoup de respect. C'est d'ailleurs ce respect qui davantage, attire souvent la clientèle chez lui. « Je suis sympathique et très poli envers tout le monde. Je traite mes clients avec beaucoup de respect, parce que je voudrais que l'on me traite ainsi. Je me plais dans ce que je fais et ce que je fais me rend fier et autonome financièrement » dit-il.

Conscient de la situation socioéconomique actuelle du pays, le jeune Dane Wilfried invite les jeunes à se lancer dans l'auto-emploi. Il les convie à créer leurs activités génératrices de revenus. Ces différentes activités, dira-t-il, les mettront à l'abris du manque. « Que mes frères n'aient pas honte de créer un salon de coiffure par exemple ou autre chose leur permettant de vivre dignement. Je vis aisément avec mon salon de coiffure » conseille-t-il.

C'est un appel qui vient d'être lancé à la jeunesse gabonaise toute entière. Dane Wilfried Bita Kombila a pris conscience et veut enseigner humblement les autres par l'exemple. Pour lui, il n'y a pas de sots métiers, mais il existe bel et bien des sottes gens.C'est pour lui,une invite à la méditation.