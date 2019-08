Angola: L'offre publique pour la licitation minière sera annoncée en octobre 2019

Luanda — L'offre publique d'attribution de droits miniers pour la prospection et exploitation des ressources minières en Angola, notamment du fer, phosphate et diamant, sera annoncée le 07 octobre 2019, au terme de la ronde de licitation (Road-shows), qui a commencé par la ville de Luanda le 27 août dernier.

L'annonce de l'offre publique sera précédée des présentations techniques de promotion, qui auront lieu les 10, 16, 20 et le 30 septembre 2019, à Londres (Royaume Uni), à Dubaï (Emirats Arabes Unis), à Beijing, (République populaire de Chine) et à New York (USA), successivement, a appris l'Angop ce vendredi à Luanda.

Selon un communique du Ministère des Ressources minières et pétrolières, il s'agit de la licitation de cinq concessions minières, soit deux de diamants (dans les provinces de Lunda Norte et Lunda Sul), une de fer (dans la région de Cuanza Norte), et deux de phosphate dans les provinces de Cabinda et de Zaïre.

Ce projet vise à réaliser une large transparence dans la gestion de l'économie nationale et attirer l'investissement étranger en Angola, avait déclaré récemment, sur ce sujet, le ministre du secteur, Diamantino de Azevedo.