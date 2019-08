Angola: Le PGR pour l'intervention des conseils d'écoute

Cambulo — Le vice-procureur général de la République, Mota Liz, a défendu vendredi à Cambulo, province de Lunda Norte, une intervention et une supervision accrues des conseils municipal d'écoute, dans la gestion des fonds publics, dans le but de renforcer la lutte contre la corruption, l'impunité et des crimes connexes.

Mota Liz, qui parlait lors d'une réunion avec des cadres de l'administration municipale de Cambulo et des membres du Conseil municipal d'écoute, a déclaré que "si ces organes fonctionnent, les ressources allouées à la municipalité ne seront en aucun cas détournées".

À cet effet, il fait valoir que les plans d'investissement des municipalités devraient préparés avec les conseils d'écoute afin de permettre que le rapport de mise en œuvre dudit plan, envoyé au gouvernorat provincial, ne suscite de la méfiance des membres. Il a souligné que les fonds alloués au Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM) requéraient rigueur et imputabilité, et que les conseils d'auscultation devaient soutenir les administrateurs et en surveiller la gestion. Le responsable a réitéré que le Bureau du Procureur Général de la République (PGR) suivrait de près ce programme afin d'éviter d'éventuels cas de détournement de fonds et de corruption. Mota Liz se trouve à Lunda Norte, où il a participé au Conseil du Haut parquet du ministère public, qui s'est déroulé pendant trois jours dans la ville de Dundo.