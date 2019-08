Algérie: Mouvement El-Islah - Le dialogue inclusif, unique voie vers le consensus national

Alger — Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a estimé jeudi à Alger que le dialogue inclusif et responsable était "l'unique voie pour un consensus national entre tous les courants de la société afin de pouvoir organiser une élection présidentielle transparente et régulière, dans les plus brefs délais".

Lors d'un point de presse au terme de sa rencontre avec le coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes, M. Ghouini a précisé que sa formation politique "croit au dialogue sérieux et responsable auquel participent tous les acteurs politiques, la société civile et l'élite nationale pour parvenir au consensus national en privilégiant l'intérêt supérieur du pays notamment en cette conjoncture difficile".

M. Ghouini a prôné la nécessité d'encourager le débat sérieux dans le cadre du dialogue pour sortir avec des propositions constructives à soumettre à une conférence nationale à laquelle participeraient tous les acteurs pour élargir le consensus national et pouvoir ainsi organiser une élection présidentielle dans les plus brefs délais.

Pour ce faire, le Mouvement El-Islah propose "la révision de nombreuses lois, notamment électorale, et la création d'une instance nationale indépendante chargée de l'organisation et de la surveillance de l'opération électorale jusqu'à la proclamation des résultats".

Concernant le travail de l'INDM, M. Ghouini a affirmé que sa formation politique "soutient toute initiative de cette instance en faveur du rétablissement de la confiance et du consensus entre tous les Algériens en vue de hâter le règlement de la crise politique dans le pays".