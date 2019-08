Cote d'Ivoire: Mort du gendarme Sony Tiékou - Un crime qui ne restera pas impuni

Le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko a rendu visite vendredi 30 août 2019 au quartier lavage à Yopougon, à la famille du gendarme Sony Tiékou, tué le dimanche 25 août 2019 par des syndicalistes des transports communément appelés "gnambros"

« Nous sommes venus exprimer notre compassion et dire " Yako " à la famille. L'armée, la gendarmerie et le ministère, nous sommes une grande famille.

Donc, quand un malheur frappe l'un des nôtres, nous devons soutenir sa famille. Je suis venu en personne, parce ça nous a tous choqué.

La mort est une chose très difficile surtout quand les circonstances sont cruelles. Je vous demande de sécher les larmes, de vous apaiser, et d'avoir la foi.

Parce que quand on est parti au service de son pays et que les circonstances arrivent, on doit se dire que nous sommes des héros », a dit le ministre d'État pour exprimer sa compassion et apporter son soutien à la famille.

Hamed Bakayoko a promis des sanctions contre toutes les personnes qui ont commis ce crime : « Je peux vous rassurer que ce crime ne restera pas impuni.

Parce qu'il y'a 3 personnes qui ont été arrêtées et nous cherchons 2 autres personnes. Ceux qui ont fait cela vont répondre devant la justice ».

Le Ministre d'État a fait don de 2 millions Fcfa dont 1 million pour la veuve et les enfants, et 1 million pour la famille. Il a pris l'engagement de scolariser les enfants, et d'organiser les obsèques.