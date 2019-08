Algérie: 28e vendredi - Des marches pour le changement du système et la lutte contre la corruption

Les marches pacifiques du Hirak se sont poursuivies pour le 28ème vendredi consécutif à travers le pays pour réitérer les revendications du changement du système, de lutte contre la corruption et d'attachement à l'unité nationale, ont rapporté les correspondants de l'APS.

Dans la capitale de l'Est du pays, Constantine, les manifestants ont scandé des slogans dont "On est les enfants du 1 million et demi de Chahid, et on ne lâchera pas prise jusqu'à la victoire" et "Révolution populaire pacifique", l'"instauration d'un "Etat de droit", revendiquant aussi "une volonté politique pour le changement" et "la préservation de l'unité du pays et du peuple".

Même topo à Mila, à Jijel, à Guelma et à Oum El Bouaghi, à travers des slogans brandis lors de marches où des manifestants ont réclamé des élections organisées par des "compétences" et refusant "tout dialogue avant le départ des symboles d l'ancien système". La même ambiance a été marquée dans d'autres wilayas de l'Est du pays.

A Tizi-Ouzou, des milliers de manifestants ont sillonné les principales artères de la ville réclamant "le changement du système" et "l'instauration d'un Etat de droit", ainsi que la libération des manifestants arrêtés lors de précédents marches pour diverses raisons.

Des manifestant ont, également, exprimé leur refus du dialogue initié par l'Instance de dialogue et de médiation ainsi que de l'organisation d'élections avant le départ de l'ensemble des figures du système.

Pour une justice sociale et un Etat de droit

A Mostaganem, des manifestants ont réaffirmé leur attachement à "la souveraineté populaire". Les citoyens, arborant pour la plupart l'emblème national, ont scandé plusieurs slogans à l'instar de "L'Algérie libre et démocratique", "l'article 7 le pouvoir au peuple" et "yatnahou Gaa". L'un des manifestants portait un numéro 7 géant symbolisant l'article 7 de la Constitution (le peuple source de pouvoir).

A Tlemcen, près de 300 citoyens ont participé à la 28ème marche du hirak, un chiffre en baisse par rapport à la semaine précédente. Les manifestants ont réclamé une "République par le peuple et pour le peuple".

Dans la wilaya de Naâma, des dizaines de citoyens sont sortis dans les villes de Mecheria et Ain Sefra, scandant des slogans soulignant la nécessité d'aller vers des élections pour réaliser le principe de l'alternance au pouvoir.

Des manifestations similaires sont organisées chaque vendredi depuis le 22 février dernier dans d'autres wilayas de Sud du pays, à l'instar d'El Oued, Laghouat et d'Adrar, après la prière d'El Asr, pour appuyer les mêmes revendications politiques.