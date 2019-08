Centrafrique: Un contingent de 140 policiers sénégalais en partance pour Bangui

Dakar — Un cinquième contingent de 140 policiers sénégalais sera déployé à Bangui, dans le cadre de la Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation de la paix en Centrafrique (MINUSCA).

Le drapeau a été remis vendredi au contingent lors d'une cérémonie au camp GMI, au quartier Diamaguène (commune de Thiès Est).

Les 140 policiers, dont 12 femmes, ont pour mandat de protéger les civils, les enfants surtout, de concourir au processus de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale en Centrafrique.

La protection du personnel et des biens des Nations unies, ainsi que la promotion et la protection des droits humains, le désarmement, la démobilisation, la réintégration et/ou le rapatriement des ex-combattants et des éléments armés font partie des missions du contingent.

Les policiers sénégalais doivent aussi aider au renforcement de l'Etat de droit en Centrafrique.

Le contingent est composé de quatre sections, dont l'une est spécialisée dans les opérations à haut risque indique MAP.

Les policiers ont reçu trois mois de formation tactique et opérationnelle, assurée par des formateurs du Groupement mobile d'intervention et de leurs homologues américains de l'International Police Peacekeeping Operations support (IPPOS). Ils ont aussi été imprégnés des valeurs et du code de conduite des Nations unies.